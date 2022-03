Covid-19: Cabo Verde regista mais 3 infeções e 3 recuperados

24/03/2022 00:22 - Modificado em 24/03/2022 00:22

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, mais 3 casos positivos, em 344 amostras analisadas e 3 recuperados, conforme dados do Ministério da Saúde.

Segundo o boletim epidemiológico os casos novos foram reportados em São Vicente, Sal e Cidade da Praia, com 1 caso cada. Quanto aos recuperados, 2 na Cidade da Praia e 1 no Paúl, em Santo Antão.

Neste momento, o País conta como arquipélago passa a contabilizar 15 casos activos, 55.466 casos recuperados, 401 óbitos, em 55.934 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscaras e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.