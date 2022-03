Preparação CAN’2023: Cabo Verde vence Guadalupe com golos de Jovane Cabral e Bebé

24/03/2022 00:04 - Modificado em 24/03/2022 00:04

A selecção nacional de futebol venceu hoje a congénere da Guadalupe por 2-0, com golos de Bebé e Jovane Cabral, num amistoso realizado no Estádio De la Source, em Paris (França).

Os golos foram apontados primeiro pelo avançado da Lazio, Italia, Jovane Cabral, logo aos 12 minutos e por Bebe, no início da segunda parte, aproveitando da melhor forma uma boa jogada de contra-ataque do “Tubarões Azuis”.

Depois desta partida, a selecção de Cabo Verde viaja para Espanha, onde, na sexta-feira, 25, defronta o Liechtenstein, e termina esta série no amistoso frente a San Marino, na segunda-feira, 28

Estes jogos servem de preparação para as eliminatórias do CAN’2023, cuja fase final vai acontecer na Costa do Marfim.

Onze inicial de Cabo Verde: Guarda-redes: Sixties Molin (guarda-redes), Steve Furtado, Logan Costa, Pico Lopes, Stopira, Ludovic Soares, Nuno Borges, Patrick Andrade, Ryan Mendes, Bebé e Jovane Cabral.

Jogaram ainda: Kenny Rocha, Deroy Duarte, Garry Rodrigues, João Correia e Diney Borges