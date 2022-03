Todos os hotéis situados nas imediações da Avenida Marginal com previsão de funcionamento ainda este ano

23/03/2022 23:55 - Modificado em 23/03/2022 23:55

Os promotores dos hotéis Cruzeiro, Maria do Carmo e Ouril, todos situados nas imediações da Avenida Marginal, no Mindelo, contam ter as unidades em funcionamento até ao final do ano/inícios de 2023, “se tudo correr bem”.

As três unidades hoteleiras, de empresários cabo-verdianos, encontram-se na fase dos acabamentos e receberam, hoje, a vista do ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, que reconheceu que a ilha de São Vicente, neste domínio, encontra-se numa “boa dinâmica”.

Trata-se, continuou, de um sinal demonstrativo de que a classe empresarial está a confiar na economia, apesar da crise pandémica, cabendo ao Governo, sintetizou, criar as condições para que “as coisas aconteçam de facto”.

No conjunto, a ilha de São Vicente passará a dispor de mais de 250 quartos, repartidos pelos hotéis Ouril (130), Cruzeiro (66) e Maria do Carmo (63), pelo que, agora, indicou o ministro, cabe ao Governo criar condições para uma “maior conectividade”.

Da mesma forma, o executivo encontra-se alinhado na criação de uma outra oferta turística “muito assente” naquilo em que São Vicente tem um “potencial grande”, a cultura, o turismo urbano, mas também nos nómadas digitais, pessoas que estão a escolher sítios para trabalhar em férias.

A ilha São Vicente, afirmou Carlos Santos, vai ter no turismo “um sector motor” para a sua economia, aliada ao porto, ao turismo de cruzeiro, e, continuou, se tudo for “bem coordenado e trabalhado” há condições para uma “boa evolução”.

“Temos um potencial, temos de saber lapidar bem esta pedrinha que aqui temos para conseguirmos dar um passo maior”, sintetizou o titular das pastas do Turismo e dos Transportes.

Questionamento sobre a necessidade de se agilizar os transportes aéreos para “alimentar” os hotéis, o ministro reiterou que “a olhos visto estão resolvidos alguns problemas”, como o dos transportes domésticos e os “passos certos” na resolução do problema da TACV.

“Mas estamos a ir mais longe, na procura de alternativas de conectividade como as low-cost ou os charters que são objectivos, pois queremos diversificar a procura, e os transportes terão um papel fundamental”, concretizou o ministro, para quem se as condições forem criadas tal pode ocorrer ainda este ano.

“Os TACV não ficarão de fora, até porque o Governo definiu duas bitolas para a retoma da companhia, ou seja, olhar para o mercado da diáspora e para o mercado turístico, e temos informações de que a empresa caminha nos contactos nesse sentido, já olhando para a temporada de Inverno”, finalizou Carlos Santos.

O ministro do Turismo e Transportes encontra-se em São Vicente para uma visita de dois dias para, conforme disse, ter um contacto com a economia local, com os operadores e com os empreendimentos e para “conhecer bem” o andar desses projectos e ver onde o trabalho do ministério que tutela pode encaixar-se.

Inforpress