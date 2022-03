“Nós Ferry Mar d’Canal”, fará duas viagens diárias, com saída de São Vicente

23/03/2022 23:45 - Modificado em 23/03/2022 23:55

O navio “Nós Ferry Mar d’Canal”, que já se encontra na posse da autorização do licenciamento para navegar, começa a partir desta quinta-feira, 24 de Março, as operações de transporte de cargas e passageiros entre São Vicente/Santo Antão, com horário de saída de São Vicente as 08:15.

A embarcação que é propriedade da companhia Naviera Armas Cabo Verde fará uma viagem as 08:15 e as 15:15 de São Vicente e do Porto Novo as 10:15 e as 17:15.

“Após a entrega do pedido de licenciamento, entregamos a declaração de todos os tripulantes, com a devida validação da Capitania dos Portos, e, já estamos autorizados a iniciar as viagens, refere o proprietário do “Nós Ferry Mar d’Canal”, Valdemiro Ferreira, que confirma ainda que o navio inicia as viagens na rota São Vicente/Porto Novo/São Vicente.

Sobre a viagem, avançou ainda que a plataforma de venda de bilhetes abre nesta quinta-feira, e segundo Valdemiro Ferreira, Vlú, como por todos é conhecido, apesar de todo o desgaste, provocado por vários obstáculos, que acabou por tirar um pouco do brilho deste projecto, mas mesmo assim diz-se satisfeito.

Com cerca de 45% no Shipping Business de Cabo Verde, Valdemiro Ferreira assegura que o Mar d´canal “é um dos melhores que o país já teve na cabotagem nacional”.

E a embarcação, prossegue, agora é nacional. “Antes era de espanhóis e queremos dar um melhor serviço possível e a vai servir São Vicente e Santo Antão, agora melhor”, garantiu Valdemiro Ferreira.

Com capacidade de 450 pessoas e 42 viaturas, afirma que é do interesse da empresa facilitar a vida das pessoas.

O navio “Nos Ferry Mar d’Canal” passou mais de um ano numa “intervenção profunda” em doca seca e no mar, que incluiu um “extenso programa” de reconstrução, requalificação e modernização.

Tal programa incluiu a substituição “de mais de 60%” da chaparia do navio, “renovação completa” dos dois motores, dos tanques de lastro e da ponte de comando, para além da inclusão de assentos “último grito” para passageiros e “remodelação completa” de salões, sanitários e acomodação da tripulação.