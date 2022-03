Dona Tututa e Nôs ferry Mar D´Canal vão ligar as ilhas de São Vicente e Santo Antão

As ligações marítimas São Vicente/Santo Antão/São Vicente serão asseguradas por dois navios diferentes que entram na linha, Dona Tututa e Nôs ferry Mar D´Canal. Prevista para efetuar três viagens ao dia, o Dona Tututa substitui o Chiquinho BL, que há mais de um ano assegura as duas ligações diárias entre as duas ilhas.

O Chiquinho BL vai para os estaleiros da Cabnave para manutenção. Por ter menor capacidade de transporte de atrelados, o Dona Tututa poderá ter de efetuar 3 viagens por dia entre São Vicente e Santo Antão para transportar o mesmo volume de atrelados que o Chiquinho transporta diariamente.

Por outro lado, o navio Nôs Ferry Mar D’Canal que operava no passado na rota São Vicente/Santo Antão já recebeu a última autorização que precisava para começar a operar na linha entre as duas ilhas.

A primeira viagem do Nôs Ferry Mar D’Canal, após restauração, acontece amanhã quinta-feira às 8h15, partida do Porto Grande, e o regresso a Porto Novo acontece às 10h15 e no período da tarde Nôs Ferry Mar D’Canal efetuará uma segunda ligação com saída do Porto Grande as 15h30 e regresso às 17h15.

O navio Praia D’Aguada já está a navegar e deverá subir as ligações entre as ilhas do sotavento assegurando, particularmente as ligações entre Praia e Maio, já que o navio Interilhas deverá subir a rota São Vicente/São Nicolau/Sal/Boavista/Santiago que o Dona Tututa fazia antes de se circunscrever entre as ligações São Vicente e Santo Antão.