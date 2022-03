Cabo Verde recebe ajuda alimentar do Japão

23/03/2022 17:45 - Modificado em 23/03/2022 17:45

O carregamento de 1.050,07 toneladas de arroz vai chegar esta quinta-feira, 24, no Porto da Praia, através do Navio Motor “A RACER”. Esta ajuda alimentar acontece no âmbito das relações de amizade e de cooperação entre Cabo Verde e Japão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional da República de Cabo Verde.

Em nota de imprensa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde indica que a chegada da ajuda alimentar do Governo do Japão a Cabo Verde é referente ao ano fiscal de 2020.

“De relembrar que, o ato de assinatura do acordo por troca de notas que confirmou a atribuição dessa ajuda teve lugar em Dakar no dia 19 de agosto de 2020, entre os Embaixadores dos respetivos países”, indica a nota.

Essa ajuda alimentar acordada a Cabo Verde para 2020, num total de 250.000.000 Yenes, equivalente a 209.000.000 escudos cabo verdianos, refere, compreende esta ajuda que hora chega ao país e as 2,564,77 toneladas de trigo que tinham chegado em dezembro de 2021 no Porto de Mindelo, São Vicente.

“O apoio japonês vem ajudando as autoridades cabo-verdianas na resposta aos desafios ligados à Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional, contribuindo para o aumento da disponibilidade de cereais e estabilidade de preços no mercado nacional”, lê-se no documento.

Para o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, com o valor da venda dos cereais em todo o território nacional, cria-se um fundo de contrapartida para financiar projetos de desenvolvimento socioeconómico nas áreas da agricultura, segurança alimentar, disponibilidade de água, e setor da saúde, com impacto positivo na melhoria das condições de vida da população.

AC- Estagiária