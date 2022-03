Bastonário da Ordem dos Médicos questiona sobre a continuação de deslocações à Senegal para consultas de especialidades

23/03/2022 17:39 - Modificado em 23/03/2022 17:39

O bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson da Veiga, diz que concorda com a posição do Presidente da República, José Maria Neves, sobre a necessidade de continuar a fazer sentido os cabo-verdianos procurarem o Senegal para consultas de especialidade que estão acessíveis em Cabo Verde.

JMN que falava na semana passada perante uma plateia de alunos da Universidade do Mindelo e de algumas escolas secundárias e destacou alguns investimentos feitos no sistema nacional de saúde para questionar se faz sentido essa procura por Senegal, muitas vezes em condições precárias.

Numa reação às declarações do chefe do Estado à RCV, o bastonário da Ordem dos Médicos reconhece a qualidade da medicina praticada no Senegal, mas afirma que por não existir um seguro de saúde muitos cabo-verdianos viajam por sua conta em risco.

“A maioria dos utentes que vão a Senegal voltam a Cabo Verde muitas vezes não apresentam sinais de realmente terem uma cobertura de cuidado por um profissional com especialidade na doença da pessoa. Muitos voltam, mas não trazem relatório médico e muitas vezes trazem medicamentos que não têm a ver com a doença de base”, aponta o bastonário que lembra também que houve utentes que tiveram uma “boa cobertura ou bom atendimento”.

O bastonário da Ordem dos Médicos afirma que há um grupo de cidadãos que têm estado a mobilizar pacientes em Cabo Verde para essa aventura no Senegal. Ainda assim Danielson da Veiga reconhece que procurar cuidados de saúde fora do país é uma decisão individual e que, por lei, todos têm direito.

No entanto, diz entender que tem que “haver, de certa forma, uma legitimidade naquilo que é feito la fora”. “Já tivemos situações em que a pessoa foi imputada uma perna, mas que de certeza não foi feita pelo médico, sessões de cirurgia de mama que também não foi feito por um médico”, exemplifica este responsável que lembra que Cabo Verde nas ligações que tem tido com Portugal, sobretudo na área de oncologia, têm sido de “qualidade” e que as “intervenções tem sido a nível europeu”.

O mesmo considera que, se Cabo Verde tivesse um seguro universal de saúde, o setor daria passos largos, em termos de modernização e da qualidade do serviço prestado aos utentes.