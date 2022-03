Lídio Silva, uma das vozes críticas da atual liderança da UCID afirma que não tem nenhuma expectativa em relação ao XVIII congresso do partido

23/03/2022 17:37 - Modificado em 23/03/2022 17:38

Um dos fundadores da UCID e uma das vozes críticas da atual liderança do partido, Lídio Silva afirma que não tem nenhuma expectativa em relação ao XVIII congresso do partido. Contudo, o histórico dos democratas-cristãos diz-se disponível para ajudar se a nova liderança trabalhar em prol do país e não para os “bolsos de cada um”.

Desmotivado em relação ao partido, Lídio Silva afiança que não tem nenhuma expectativa em relação ao XVIII congresso do partido que se realiza este fim de semana, mas tem um desejo.

“Desejo, principalmente de nós os fundadores e todos os outros que realmente querem o bem da UCID e a bem de Cabo Verde, é que o partido consiga funcionar como um órgão que respeita tudo e todos e isso infelizmente não tem acontecido.”

Para o antigo presidente da UCID, o partido está desunido, “não há uma planificação, não há uma estratégia que integra” e excluir A, B e C por serem críticos, não é a melhor solução, já que, afirma, as críticas internas são as “vitaminas” para que qualquer partido possa crescer e “o que nós precisamos é crescer a nível nacional”.

Por isso espera que o único candidato à liderança cumpra a sua palavra e promova a união entre os militantes e o crescimento do partido, o que, defende Silva, não aconteceu com a atual liderança.

No entanto, Lídio Silva diz-se disponível a ajudar, mas, sublinha, há condições. “Se houver respeito, se houver a posição que Cabo Verde precisa nos partidos de trabalhar para o bem da nação e não para os bolsos de cada um, eu estarei e estou sempre disponível para dar o meu apoio”, salientou.

Lídio Silva é um dos fundadores da UCID e tem sido uma das vozes críticas à liderança do partido e à forma como António Monteiro geriu a UCID na última década. Críticas que, afirma, levou ser considerada “uma persona non grata” e praticamente banido das responsabilidades políticas dentro da UCID.

RCV