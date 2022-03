Professores voltam a sair às ruas de São Vicente e anunciam uma nova luta no dia 23 abril – dia dos professores

23/03/2022 17:58 - Modificado em 23/03/2022 23:32

Os professores filiados no Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP), voltaram hoje, 23 março, à sair pelas ruas do Mindelo, São Vicente, numa manifestação greve, pedindo ao governo, através do Ministro da Educação, mais respeito aos que “labutam arduamente e com responsabilidades acrescidas”, lembrando a tutela que a classe é o único profissional que tem que voltar à escola como aluno, para conseguir progredir na carreira.

Neste sentido, o SINDEP anunciou ainda uma nova manifestação, para o dia 23 de abril, dia do professor. “O que estamos a assistir é uma falta de respeito aos professores. Reclassificaram no dia 10 um número de professores para condicionarem a nossa luta, mas nem isso fizeram corretamente”, apontou um professor presente que diz que a luta só acaba quando os resultados forem vistos.

O primeiro Vice-Presidente e Secretário Executivo Regional do SINDEP, Nelson Cardoso diz que a situação manteve-se e que não obstante isso, acusa o ministro da educação de manobras enganosas e de não cumprir com o estipulado. “O senhor ministro ficou com o compromisso de até 15 de março de enviar ao sindicato um cronograma de resolução de pendentes e até hoje nada”, refere este líder sindical, que considera que esta não é forma de tratar os professores.

“Estão a brincar com a paciência e tolerância dos professores e, é por isso que estamos aqui. E vamos voltar a estar aqui no dia 23 abril, numa nova luta. Agora vai ser assim. Uma manifestação a cada mês” avisou Nelson Cardoso.

A professora Viviane Rodrigues uma das profissionais presentes no local, diz que apesar de ser nova na profissão, estava na manifestação em apoio a classe que pertence, e também por estar a rever que caso as coisas não melhorem, vão estar sempre a reivindicar um “direito nosso que não está a ser cumprido”.

Uma situação, que diz tem desgastado os professores, que estão cansados da falta de respeito e serem ignorados. “Estamos sistematicamente a reivindicar e não nos estão a ouvir. E esperemos que um dia isso venha a acontecer”, desabafa o professor Paulo Duarte.

“Estou aqui em apoio dos meus colegas, porque não é correto estarem há bastante tempo a trabalhar, chegam na hora da aposentação e são confrontados com a situação do tipo”, aponta o professor da escola técnica que refere ainda sobre a questão da atualização salarial e das progressões na carreira.

“E temos os professores que já estão reclassificados, mas o salário que auferem não vai de acordo com a nova classificação e continuam na mesma situação”, elencou este professor que também tem as suas reivindicações.

E esperam desta greve e manifestação que consiga fazer pressão neste sentido.

EC