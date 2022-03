Quase 20% da eletricidade consumida em Cabo Verde fornecida vem da energia limpa- Caboeólica

23/03/2022 00:44 - Modificado em 23/03/2022 00:55

Responsável por quase 20% da eletricidade consumida em Cabo Verde, a Caboeólica comemora este ano 10 anos de operação no país, contribuindo, conforme a empresa, de forma determinante para que Cabo Verde se assuma como uma referência no sector nessa região.

E o âmbito das comorações dos seus 10 anos de operação em Cabo Verde, a Caboeólica promove, no dia 23, uma conferência internacional intitulada, “Experiência adquirida em 10 anos de modelos PPP e projectfinance no setor energético em Cabo Verde e no continente Africano”.

A detentora uma estrutura de investidores e financiadores Internacionais, a Cabo eólica refere-se como uma empresa também comprometida com o desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde, pioneira a nível da África Subsariana como PPP de larga escala no sector da energia renovável e pioneira na produção de eletricidade para a rede nacional sob o regime de produtor independente, utilizando energia eólica, não poluente e renovável.

Apostando sempre numa alternativa sustentável, nesses primeiros 10 anos de operação

A Cabo eólica reforçou o abastecimento energético do país, através da produção de cerca de 700 GWh de energia limpa, contribuindo, por um lado, para a redução de emissão de cerca de 5120490 ton de gases poluentes e, por outro, para alguma autonomia do país na produção da energia e, consequentemente, para a diminuição da importação de combustíveis fósseis e diminuição da vulnerabilidade do país.