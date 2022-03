TACV pretende voar com três aviões até 2023

23/03/2022 00:29 - Modificado em 23/03/2022 00:29

A TACV/Cabo Verde Airlines já colocou à venda bilhetes para os voos regulares de Abril até Julho, após várias semanas sem programação disponível aos clientes além do corrente mês de Março.

OS voos já estão disponíveis no sistema até Julho e a companhia planeia ter a programação de Verão IATA (até final de Outubro de 2022) no sistema até à próxima semana.

Há várias semanas que clientes contestavam publicamente a impossibilidade de aquisição de bilhetes para voos a partir de Abril, inviabilizando o planeamento antecipado de viagens através da companhia aérea de bandeira – da Praia e das ilhas do Sal e de São Vicente, semanalmente, para Lisboa –, desde logo no período de férias da Páscoa, no próximo mês.

Conforme consulta feita pela ‘Lusa’ ao sistema da TACV, os voos previstos a partir de Abril já serão realizados, segundo a informação disponível, com o Boeing 737-700 alugado à TAAG – Linhas Aéreas de Angola.

A companhia aérea cabo-verdiana transportou mais de 3.100 passageiros desde que retomou os voos, em Dezembro passado, e prevê negociar o aluguer de mais duas aeronaves à congénere Angolana.

“Tendo em conta o período em quem estamos, um período de época baixa, consideramos que é um número razoável de passageiros transportados nestas 11 semanas, desde o início das operações”, afirmou à ‘Lusa’ Sara Pires, presidente do conselho de administração da TACV.

A TACV retomou as operações, depois de renacionalizada, no final de Dezembro passado, ao fim de 21 meses sem atividade devido às restrições internacionais impostas com a pandemia de covid-19, inicialmente com um voo entre a as cidades da Praia e de Lisboa, em Portugal.

Posteriormente, a companhia alargou essas rotas semanais para a capital portuguesa também a partir das ilhas de São Vicente e depois do Sal, e prevê a retoma dos voos para Boston (Estados Unidos da América) em “meados de Julho”.

Na segunda-feira, 14 Março, no âmbito da visita de Estado a Cabo Verde do Presidente da República de Angola, João Lourenço, as administrações das duas companhias aéreas estatais TACV e TAAG assinaram um acordo para o fornecimento, em regime de ‘leasing’, de um primeiro Boeing 737-700 da transportadora Angolana à companhia Cabo-verdiana, que chegou no mesmo dia ao aeroporto internacional da Praia.

“Em termos do nosso plano de retoma e estabilização prevemos até final de 2023 estar a operar com três aparelhos, portanto estamos abertos a toda a cooperação que a TAAG poderá estar interessada. Até 2023 são três aparelhos, mas o mercado ditará o número exato de aviões que a TACV irá necessitar”, acrescentou Sara Pires.

“Num momento inicial foi esta aeronave. Nós temos necessidade de mais aeronaves, portanto, iremos iniciar um processo de negociação para a chegada de novos aparelhos”, disse ainda.

De acordo com informação da TAAG, a companhia Angolana opera vários Boeing 737 com capacidade para 120 passageiros, essencialmente nas rotas domésticas, que está a substituir nalgumas dessas rotas por seis Dash 8-400 turbo hélice.

Desde a retoma dos voos em Dezembro, a TACV operava com um Boeing 757-200ER em regime de ‘leasing’, que segundo o Governo cabo-verdiano tem “problemas de ‘performance’”, tendo em conta os 188 lugares para uma ocupação média dos voos da companhia que ronda os 100 passageiros.

“Vai ser devolvido. O contrato termina a 30 de Março, no seu percurso normal vai regressar à sua base”, disse a administradora.

A TACV foi privatizada em 2019, com a venda de 51% do capital social a investidores islandeses, e renacionalizada em Julho de 2021 por decisão do Governo, na sequência da pandemia de covid-19.

Lusa