Professores de São Vicente juntam-se à manifestação/greve esta quarta-feira

23/03/2022 00:24 - Modificado em 23/03/2022 00:25

Após terem realizado uma manifestação no dia 01 de Fevereiro, o Sindicato Nacional dos Professores – SINDEP, volta a convocar a classe docente, para mais uma greve seguida de manifestação com abrangência nacional. Em São Vicente a concentrarão é na Praça Dom Luís esta quarta-feira, 23.

Com o anúncio feito, o sindicato alerta a todos os professores a estarem atentos a todas as manobras utilizadas para tentarem dividir a classe, inclusive utilizando um sindicato para propagandas enganosas que em nada abonam a classe.

O SINDEP diz que é caricato o Ministro da Educação culpabilizar o sindicato pela situação vivida pelos professores por não fazerem as reclassificações, congelando a carreira desde 2014, não fazerem a publicação das aposentações, não pagarem os subsídios pela não redução da carga horária, não fazerem a transição dos professores licenciados que não estão na área do ensino de acordo com o ECPD, não fazerem as mudanças de níveis dos professores assistentes, ou seja, não estão a conseguir resolver as pendências.

“Agora, perguntamos ao ministro se é oSINDEP que passou a fazer a gestão do ME”, questiona a direcção do sindicato que desafia ainda Amadeu Cruz, “e o seu sindicato para fazermos um debate público sobre o atual estatuto e não limitarmos a discursos vãos com o único objetivo de colmatar a incompetência do governo na resolução dos problemas da classe docente”.

O sindicato nacional avança, que mais uma vez a classe docente vê-se confrontada com o destratamento e incumprimento do Ministro da Educação, revelando, conforme a mesma fonte, a “pouca importância” que dá aos professores cabo-verdianos e “fraco engajamento” na tentativa de entendimento e resolução dos diferentes e muitos problemas que afligem a classe docente cabo-verdiana.

E que segundo o SINDEP, o ministro deixou claro, embora, sem querer, que o seu objetivo é alterar o atual estatuto com propósito de retirar os ganhos conseguidos com a luta da classe.

Portanto, diz que é preciso unir e lutar, a nível nacional, no dia 23 de Março, quarta-feira, das 7:00h as 18:00h com todas as suas forças e energia. “Lutemos todos, porque o interesse é da classe e a mesma merece respeito, consideração e dignidade”.

EC