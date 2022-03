Santo Antão/Porto Novo: Delegado do Ministério da Agricultura garante as obras do projeto “Nó kre água” em Planalto Norte vão ser retomados dentro de dias

23/03/2022 00:16 - Modificado em 23/03/2022 00:16

O Delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) em Porto Novo, Joel Barros, avança que as obras do projeto “no kre água”, (em português, Queremos Água), na zona de Planalto Norte, suspensas desde o dia 10 de março, vão ser retomadas. Conforme este responsável a suspensão se deve à morosidade do processo de desbloqueamento de mais verbas para a conclusão das obras.

Em declarações ao Notícias do Norte, Joel Barros, explica que as obras, inicialmente orçadas em quase 70 mil contos, foram suspensas porque, explica, durante a execução da mesma foi “detectado trabalhos a mais”.

“Foi detectado, discutido e analisado que havia a necessidade de obras a mais, para além daquilo que foi apresentado inicialmente. Foi apresentada uma proposta de trabalho a mais em cerca de 12 milhões de escudos cabo- verdianos, devido à complexidade da obra”, sublinha, este delegado da MAA.

No entanto, o mesmo garante que todo o montante contratualizado, perto de 70 mil contos, com a empresa executora da obra, “já está realizado”, mas, refere, para o desbloqueio dos outros 12 milhões de escudos cabo verdianos é preciso todo um processo que demora algum tempo.

“As obras foram paralisadas porque a empresa executora entendeu que devia para-lo por causa de atrasos no pagamento de uma adenda. O ministério não está em condições de fazer os pagamentos das obras a mais, porque ainda não há luz verde, mas estamos convencidos que vai acontecer nos próximos dias”, aponta.

Processo esse que, esclarece, depende do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), cofinanciadora de grande parte do projeto, e do Fundo Espanhol, através do programa de promoção das actividades socioeconómicas rurais (Poser).

Além do Poser, o projecto conta ainda com o co-financiamento do GEF (Fundo Mundial do Ambiente), das cooperações portuguesa e luxemburguesa, além da Câmara Municipal do Porto Novo e das associações locais.

Os moradores do Planalto Norte têm esperado ansiosos pela conclusão das obras, num projeto que foi lançado em setembro de 2019.

O projeto de bombagem e distribuição de água no Planalto Norte, onde residem 600 pessoas, visa transportar água às diferentes comunidades desse planalto, através de cinco estações de bombagem, a partir de uma nascente, situada em Ribeira de Escravoerinhos, nas imediações da localidade de Martiene.

AC – Estagiária