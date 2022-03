Sindep decidido a mais uma luta esta quarta-feira

22/03/2022 16:48 - Modificado em 22/03/2022 16:48

Os professores filiados ao Sindicato Nacional dos Professores (Sindep) partem para a greve e manifestação nacional, esta quarta-feira, 23 de março. O anúncio foi feito pelo presidente do sindicato, Jorge Cardoso, depois da mediação da Direção Geral do Trabalho para evitar a paralisação ter fracassado.

“Nós estaremos aqui na Praia e em todas as ilhas. A concentração é a partir das 9h e fazemos o percurso Avenida-Cidade de Lisboa e concentração no largo do Estádio da Várzea para proferirmos uma breve mensagem a classe”.

Uma mensagem na qual, Jorge Cardoso vai lembrar promessas que o governo não cumpriu para com a classe docente, nomeadamente reclassificações de 2016 a 2021, subsídios pela não redução da carga horária de 2017 a 2022, ou falta de publicação de aposentações, mas também o congelamento de salários desde 2016.

Nesta quarta-feira, 23 de abril, dia do professor cabo-verdiano, os docentes vão manifestar novamente, observando um luto nacional para o não cumprimento dos estatutos por parte do governo.

Jorge Cardoso anunciou ainda estar em curso a preparação de uma queixa-crime contra o governo, sobretudo pela não reclassificação dos professores de 2017 a 2021.

Recorde-se que, o ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz, afirmou em 9 de fevereiro, no parlamento, que o atual Governo aplicou medidas de correção de distorções das carreiras a cerca de 7.700 professores, pendências atrasadas desde 2008, apesar dos protestos dos sindicatos.