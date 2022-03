São Vicente: António Monteiro deixa a UCID ciente de que alguns objetivos não foram alcançados

22/03/2022 16:43 - Modificado em 22/03/2022 16:43

Após 12 anos consecutivos à frente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro deixa a liderança do partido ciente de não ter atingido os principais objetivos a que se propôs, desde logo quebrar a sina das maiorias absolutas em Cabo Verde com a formação de um grupo parlamentar.

“Não consegui romper as maiorias absolutas no parlamento cabo-verdiano para darmos aos cabo-verdianos um parlamento mais equilibrado capaz de discutir de forma mais profunda as questões do país”, destacou António Monteiro em entrevista à RCV.

Por outro lado, admite, o partido tinha também como propósito eleger deputados nacionais nas outras ilhas, mas “não conseguimos”, confessando assim que “os meus objetivos ficaram gorados”.

Monteiro escusou-se a admitir que entrega o partido dividido, depois de ter apoiado a candidatura de Carlos Veiga à presidente da República.

“Às vezes cria-se muito alarido em torno de algumas decisões que são tomadas, mas muitas vezes entendo que é sem razão de ser, porque não foi a decisão de António Monteiro, mas sim foi decisão da comissão política. Aqui a vontade do partido é trabalhar e servir da melhor forma todos os caboverdianos”, justifica o líder da UCID.

António Monteiro deixa a liderança, mas não se despede da UCID, “porque o partido é muito importante para o futuro de Cabo Verde vou dar o meu contributo enquanto militante de base para que o partido tenha maior capacidade de intervenção política e isto é que é o mais importante para mim.”

O XVIII Congresso da UCID, que acontece este fim de semana, deverá legitimar João Santos Luís como novo líder do partido. António Monteiro assumiu a liderança da UCID pela 2ª vez em 2010, após um período de ausência das fileiras do partido.