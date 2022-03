São Vicente: Reorganização e união da UCID são as prioridades do candidato João Santos Luís

22/03/2022 16:40 - Modificado em 22/03/2022 16:40

João Santos Luís é, agora, o único candidato à liderança da União cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, após a desistência de Edson Ribeiro ao cargo, no congresso, que se realiza no final deste mês, em São Vicente. O atual vice da UCID define como prioridades da sua candidatura, a reorganização e união do partido. Estes objetivos, conforme a mesma fonte, visam transformar a UCID num partido de expressão nacional.

“É reorganização do partido em todas as estruturas do país e na diáspora que permita o crescimento do partido durante os próximos 4 anos. Uma outra questão que pensamos fazer é unir, trazer todos os militantes a volta do partido, trabalhar de mãos juntas com boa vontade e dinamismo e perspicácia para atingir objetivos nos próximos 4 anos, principalmente dos dois pleitos eleitorais que se avizinham”, explica João Santos Luís, sublinhando que estas prioridades vão ajudar a combater as maiorias absolutas.

João Santos Luís admite que para que os objetivos sejam alcançados, o partido terá que ter uma maior expressão nacional, aliás este será um dos grandes desafios da próxima direção.

Com isso, diz, o partido tem tido algumas “dificuldades na penetração em outras ilhas”, numa democracia em que as pessoas têm “medo” de se associarem a pequenos partidos, por estarem, por exemplo, a trabalhar em organizações do Estado.

Contudo, avança que o partido está “esperançado” e com a nova direção “nós iremos trabalhar e fazer muitos mais.”

Para já o candidato à liderança da UCID promete levar ao congresso uma “mensagem clara, motivadora e aglutinadora”. Uma mensagem que transmita confiança e segurança junto dos militantes e simpatizantes da UCID num melhor partido para os próximos 4 anos.