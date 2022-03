Seleção Nacional A já treina em solo Francês para o primeiro jogo amigável

22/03/2022 00:32 - Modificado em 22/03/2022 00:33

FCF

A Seleção Nacional AA, os Tubarões, Azuis, tiveram na tarde desta segunda-feira o primeiro treino em solo Francês.

No Estádio Jacques Mazzuca, em Orleans, a seleção treinou hoje sob as ordens de Bubista e a sua equipa técnica, tendo estes contados com 20 dos 22 convocados para o primeiro jogo amigável.

O guarda-redes Binha e o defesa Stopira chegam esta noite e amanhã treinam com o grupo, conforme informações da FCF, que garantiu ainda que todos os jogadores treinaram hoje em boas condições físicas, não tendo nada, do boletim médico, a assinalar.

Treinaram hoje os guarda-redes Márcio da Rosa, Sixten Mohlin, os defesas Roberto Lopes, Kelvin Pires, Logan Costa, João Paulo Fernandes, João Correia, Ludovic Soares e Steve Furtado, os médios Deroy Duarte, Nuno Borges, Kenny Rocha, Patrick Andrade e os avançados Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Bebé, Jovane Cabral, Lisandro Semedo e Hélio Silva ´Papalele´.

Amanha, terça-feira, a equipa treina no Estádio De la Source, palco do jogo de quarta-feira entre Guadalupe e Cabo Verde, em Orleans, na França.

A preparar a qualificação para o CAN 2023, que terá lugar na Costa do Marfim, a Seleção Nacional AA tem agendado para este mês de Março três jogos amigáveis.

Os três jogos amigáveis são frente a Guadalupe, Liechtenstein e San Marino, nos dias 23, 25 e 28 de Março, respectivamente.

A partida frente a Guadalupe será na França, na cidade de Orleans, no Estádio de la Source, às 20h00 locais.

Já em Espanha, no Pinatar Arena FootballCenter, na cidade de Múrcia, os jogos frente a Liechtenstein e San Marino começam às 17h00 locais.

O selecionador Bubista e a sua equipa técnica escolheram 34 jogadores para estes três jogos, sendo que os que não participam neste primeiro jogo estarão disponíveis para os outros dois jogos.

Elvis Carvalho