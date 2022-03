Cabo Verde com um mês sem mortes por Covid-19

22/03/2022 00:23 - Modificado em 22/03/2022 00:23

Cabo Verde está há um mês sem registo de qualquer óbito por covid-19 e possui uma taxa de vacinação de 65,8 por cento (%), disse hoje o director nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

Jorge Noel, que falava durante a conferência de imprensa semanal para fazer o ponto de situação sobre a covid-19, avançou que até 20 de Março o arquipélago tinha utilizado um total de 690.768 doses de vacinas contra covid-19 (66%) do total das doses recebidas.

A taxa de cobertura de vacina no País, segundo disse, é de 317.312 (85,7%) adultos já imunizados com a primeira dose e 272.627 (73,6%) com segunda dose, enquanto a dose de reforço foi aplicada a 51.854 (14%) pessoas.

“Em termos dos adolescentes já temos um total de 45.223 já com a primeira dose, o que nos dá uma taxa de cobertura de 76,4%. Em termos da segunda dose temos um acumulado de 36.683 (62%)”, clarificou.

Conforme o DNS, a taxa de positividade mantém-se, enquanto a taxa de incidência acumulada a nível nacional situa-se em 5 por cem mil habitantes, sendo que nos últimos 14 dias o concelho do Paul (Santo Antão) viu a sua taxa de incidência aumentada para 78 por cem mil habitantes.

No entanto, perante a evolução positiva da covid-19 no arquipélago, o responsável reforçou o apelo no sentido de as pessoas cumprirem com as regras de prevenção, visto que em alguns países europeus o número de casos tem vindo a agravar-se.

“Isso para dizer que a pandemia ainda não terminou, e que ainda temos um risco muito elevado do surgimento de variantes de preocupação, o que, dependendo das caraterísticas de cada variante, poderão ser mais violentas dos que já surgiram”, realçou, reforçando uma vez mais a importância de vacinação e da dose de reforço.

Jorge Noel Barreto informou que a conferência de imprensa para fazer o ponto de situação sobre a covid-19 passa a ser realizada quinzenalmente.