JMN quer discutir com governo e câmaras municipais medidas políticas para mitigar os efeitos da escalada de preços

22/03/2022 00:17 - Modificado em 22/03/2022 00:17

No balanço da primeira presidência em São Vicente, o Presidente da Republica, entre outros aspectos, insta os governantes, políticos, todos os atores políticos, a colocarem de lado as suas diferenças e tentarem encontrar soluções para mitigar os impactos da escalada de preços no país.

Para José Maria Neves, nada é mais importante neste momento, que o bem-estar dos cabo-verdianos, e mostra-se preocupado, com os efeitos da crise da Covid-19, bem como da guerra na Ucrânia, que é “muito forte e impactante em Cabo Verde”.

Diz ter constatado que a ilha enfrenta uma forte crise política, com alguma instabilidade que se vive na Câmara Municipal de São Vicente e, afirma que a sua perspetiva, enquanto Chefe da nação é de promover dialogo construir pontes de entendimento, porque, conforme realça não podemos, com a crise, acrescentar ainda uma crise política.

“O importante é dialogar colocar as diferenças sobre a mesa e encontrar respostas. Temos de ter um debate muito mais fundamentado, aberto e voltado para a construção de soluções e respostas para os desafios que temos no país”, argumenta.

Com efeito, diz que a preocupação da Presidência da República é chamar atenção dos partidos políticos, das câmaras municipais, dos deputados, ou seja de todos os atores políticos e governamentais relevantes para a necessidade de elevar o nível da discussão política em Cabo Verde, e assim, salienta, melhorar o processo de formação das políticas públicas, aumentar a confiança entre os partidos políticos. E “não continuar neste debate raso, pessoalizado e que não leva a lugar nenhum”, sustenta.

Neste sentido reitera que é preciso encontra formas de dialogar, discutir debater e encontrar as melhores soluções.

Concluindo, acrescentou que esta visita foi muito “importante” para Presidência da República. “Estamos a cumprir os compromissos assumidos com os sanvincentinos e com os cabo-verdianos relativamente ao exercício da presidência. Uma presidência ativa presente, que une, cuida e protege o país”, frisa.

E portanto, afirma que neste “espírito de cuidados que estamos a procura de encontrar as melhores respostas, as melhores vitaminas para vitaminarmos a vida política democrática do país de forma a encontrar as respostas para todos cuidarmos melhor deste Cabo Verde, sobretudo neste momento de crise que estamos a viver”.

Elvis Carvalho