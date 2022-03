Homem de 30 anos preso por violar e engravidar menina 15 anos

22/03/2022 00:19 - Modificado em 22/03/2022 00:19

Um homem de 30 anos natural do concelho de Santa Cruz- ilha de Santiago, foi preso após ser acusado pela prática de dois crimes de Abuso Sexual de Menor com Penetração, contra uma menor de 15 anos, causando a sua gravidez.

De acordo com a Polícia Judiciária o individuo foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, fora de flagrante delito, no dia 18 de Março, na ilha da Boa Vista

O detido foi apresentado às autoridades judiciárias em tempo legal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado – Prisão Preventiva.

E na ilha de Santiago, a Polícia Judiciária, deteve, no dia 18 de Março, fora de flagrante delito, um indivíduo de sexo masculino, de 32 anos de idade, na sequência de investigação de um crime de Homicídio, ocorrido no dia 21 de Agosto de 2021, na localidade de Palmarejo-Monte Vermelho, que vitimou um indivíduo de sexo feminino, de 29 anos de idade.

O suspeito, conforme a mesma fonte, foi-lhe aplicado Apresentação Periódica, Interdição de Saída do País.

Ainda conforme a PJ, está em prisão preventiva um homem de 46 anos, de nacionalidade Nigeriana, que foi detido em flagrante delito, no dia 18 Março, na localidade de Tanquinho Norte – cidade de Santa Maria, pela prática de 01 (um) crime de Tráfico de Drogas de Alto Risco.

Ainda a PJ apreendeu, itens como, uma balança de precisão, palhinhas e saquetes de plástico utlizados no consumo e confeção de doses de estupefacientes, uma botija com gaz neutralizante, entre outros elementos probatórios associados ao Tráfico.

Elvis Carvalho