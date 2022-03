Edson Ribeiro desiste da candidatura à liderança da UCID

21/03/2022 18:09 - Modificado em 21/03/2022 18:11



O militante da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), Edson Ribeiro deixa claro, que renuncia a sua candidatura à liderança do partido por considerar que não foram criadas condições para que a disputa interna ocorra num clima de transparência, imparcialidade e verdadeiro espírito democrático.

Em um comunicado enviado à redação do NN, este militante da UCID refere que a sua desistência foi baseada na falta de condições “para que a disputa interna ocorra num clima de transparência, imparcialidade e verdadeiro espírito democrático”.

O mesmo lembra que, após anunciar a sua candidatura em dezembro de 2021, Ribeiro verificou, por várias vezes, interferências de alguns elementos da atual direção do partido numa clara tentativa de condicionar e excluir o projeto por ele liderado, conforme indica o documento.

Com isso, Edson Ribeiro decidiu não avançar com a candidatura já que a sua participação nesse processo se configuraria à legitimação de “práticas levadas a cabo por alguns elementos do partido e que em nada beneficiam a UCID, os seus militantes e Cabo Verde no seu todo”.

Com o seu projeto, explica o documento, Edson Ribeiro pretendia “reposicionar a UCID, de forma a granjear novamente a confiança dos cabo-verdianos, no país e na diáspora.

Com isso, sublinha, a ideia era transformar a UCID num “partido mais coeso e inclusivo, mais democrático, com visão e de dimensão verdadeiramente nacional para mais e melhor servir Cabo Verde, pressupostos estes que se esbarraram numa postura antidemocrática, de exclusão e interferências, em contramão aos Estatutos do partido”.

No entanto, o militante manifestou-se disponível para “continuar a trabalhar em prol do crescimento da UCID, se a direção que vier a ser eleita se mostrar verdadeiramente interessada e comprometida em melhor servir Cabo Verde e todos cabo-verdianos, bem como os emigrantes aqui residentes”.

Importa avançar que UCID realiza o seu XVIII Congresso Nacional nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022, no auditório da Academia Jotamont, na zona de monte Sossego, Sob o Lema “Crescer+, Servir Melhor”, este XVIII Congresso Nacional em que um dos pontos em agenda consta a eleição do novo Presidente do Partido e definir as estratégias de ação do Partido para os próximos anos, de entre outros assuntos.

AC – Estagiária