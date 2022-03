São Vicente: Associação Sima Bo inicia campanha de castração na localidade de Ribeira de Vinha

21/03/2022 18:04 - Modificado em 21/03/2022 18:04



Esta é a terceira campanha de castração deste ano, após Lazareto e Portelinha acolherem esta ação. Conforme o veterinário da Associação Sima Bo, esta ação vem na sequência de várias denúncias de ataques de cães vadios aos gados de várias famílias.

Guilherme Oliveira avança que a campanha de castração em Ribeira de Vinha é com outra dimensão, já que os criadores de gado desta zona têm chamado atenção pelo número elevado de cães vadios que têm atacado animais.

“É uma zona com uma certa preocupação e temos recebido muitas reclamações. São crias abandonadas e muitas das vezes têm donos. Esses cães reproduzem em zonas afastadas de casa e vão se alimentar no lixão. E quando não encontram nada para comer, logo vão atacar o gado dos criadores”, explica este veterinário.

É uma zona que a Sima Bó tenta abranger sempre na nossa campanha anual, segundo Oliveira e que este ano a campanha vai decorrer durante 5 dias, mas, acrescenta, se houver um elevado número de animais, pode-se estender para mais uma ou duas semanas.

“Estamos a aproveitar, neste momento, a presença de mais duas veterinárias voluntárias, ou seja, mesmo tendo castração em Ribeira de Vinha, vai continuar a haver castração em Chã de Alecrim”, aponta.

Este médico veterinário avança ainda que está previsto castrar em media 70 animais, de 9h às 13h durante todos os dias.

Recorde-se que, em fevereiro deste ano, criadores de gado da zona de Ribeira de Vinha recorreram à comunicação social para denunciarem a onda de ataques de cães vadios aos seus animais e plantações.

Uma situação, que conforme agricultores e criadores de gado, tem gerado prejuízos avultados, já que para muitas famílias estas duas atividades são o único meio de sustento.

AC – Estagiária