Santo Antão/Turismo: AGUISA preocupada com a quantidade de lixo acumulada nos trilhos

21/03/2022 18:04 - Modificado em 21/03/2022 18:04



O presidente da Associação de Guias de Turismo Profissionais de Santo Antão (Aguisa) diz-se preocupado com o acúmulo de lixo junto dos trilhos da ilha, principalmente aqueles localizados no concelho de Ribeira Grande. A associação tem na forja a criação de um plano para minimizar a situação junto das comunidades e das câmaras municipais.

“Neste momento estamos a tentar criar um plano para minimizar a situação de acúmulo de lixo nos trilhos. Temos notado que junto da maioria dos caminhos vicinais por onde passam turistas, há uma certa quantidade de lixo acumulado lançada por moradores das zonas”, aponta Odair Gomes, em entrevista ao Notícias do Norte.

Este dirigente diz-se ciente de que a recolha de lixo na ilha “é um pouco regular”, mas que acaba “atrapalhando a atividade turística”. No entanto, assegura que esta situação já é de conhecimento das câmaras municipais da ilha, “no sentido de todos nós juntarmos e minimizamos este problema”, inclusive, acrescenta, os próprios turistas têm estado a denunciar essa “sujeira” nos caminhos vicinais.

Conforme avançou Odair Gomes, o plano passa pela realização de campanhas de limpezas nas comunidades com meios de sensibilização que será da responsabilidade das câmaras municipais e em relação às caminhadas ecológicas a ser feito por guias turísticos, no sentido de recolher lixos nesses trilhos.

“Os guias têm estado a deparar-se com amontoados de lixos em todas as comunidades, principalmente no concelho de Ribeira Grande e este município vai ser o maior foco da associação”, destaca.

Com as câmaras municipais a mostraram “uma grande abertura” em conjunto levar o plano adiante, a ideia é, prosseguiu, que no verão deste ano o plano seja executado para que na época alta os turistas possam encontrar trilhos livres de lixo.

Por ainda se estar no período de retoma, o mesmo diz que os sinais da retoma são positivos, mas “esperamos que o conflito na Ucrânia não venha atrapalhar este reinício da atividade, mesmo sabendo que o ritmo não vai ser igual aos anos anteriores”.

Em julho do ano passado, a Aguisa – Associação de Guias de Turismo Profissionais de Santo Antão realizou uma Mega Campanha de limpeza na Lixeira Inter-municipal de Ribeira Brava, situada na fronteira entre Porto Novo e Paul com o objetivo de ajudar a minimizar o seu impacto negativo no período das Chuvas.

O mesmo referiu na altura que boa parte do lixo depositado nesta lixeira é arrastado pelo vento forte para os arredores da mesma e pelas ribeiras e todos os anos com a queda das chuvas o seu destino é o mar. Com a ajuda dos voluntários conseguiram recolher boa parte do lixo e colocá-lo de volta no seu lugar.

AC – Estagiária