S. Vicente: Académica do Mindelo e Mindelense goleiam adversários por 4-1 e 5-2 e continuam na liderança do campeonato de futebol

21/03/2022 13:23 - Modificado em 21/03/2022 13:24

A Académica do Mindelo goleou este fim-de-semana, sábado, 19, o Futebol Clube Derby, por 4-1 no jogo referente à 11ª jornada do regional de futebol de São Vicente, numa partida em que o destaque foi para ao avançado da “Micá”, “Txukin”, autor do Hat trick. Do lado do Mindelense, a equipa, agora, orientada por Almara também goleou, por 5-2 o Castilho. Edmilson “Mimitxa” Melo, também fez o Hat trik, o segundo esta temporada e continua na liderança dos melhores marcadores, agora com 9 golos.

O Batuque Futebol Clube, que vinha acompanhado na liderança, tropeçou frente ao Salamansa, após empatar por 1-1. A equipa de “Pikky” esteve a perder, e acabou por igualar o resultado nos instantes finais da partida, com golo de Rambé. Do lado do Salamansa, Djudjim foi o autor do tento, que garantiu mais um ponto à equipa do Salamansa, que continua “lanterna” vermelha do campeonato.

Nos restantes jogos, o Farense e Falcões do Norte, também empataram a uma bola nesta jornada. Os golos foram apontados por Ary pelo Farense de Fonte Filipe e Yuran marcou pelo Falcões do Norte.

A três jornadas do fim do campeonato, Mindelense e Académica do Mindelo lideram com 24 pontos cada, seguido do Batuque com 22 pontos, Derby com 18 pontos, Falcões do Norte 15 pontos, Farense e Castilho oito pontos cada, e Salamansa no fundo da tabela com quatro pontos.

Na próxima jornada, Mindelense x Farense e Salamansa x Castilho no sábado, 26 e no domingo, 27, Falcões do Norte x Derby e Académica do Mindelo x Batuque Futebol Clube.

Elvis Carvalho