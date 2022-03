“A história dos números da IMPAR é fruto do nosso sucesso” – Luis Vasconcelos

21/03/2022 00:09 - Modificado em 21/03/2022 00:17

Há 30 anos, um grupo de investidores nacionais tiveram a intenção de constituir uma seguradora, que viria a ser a primeira instituição financeira privada em Cabo Verde, e que ao longo destas três décadas, conforme o Presidente do Conselho de Administração da IMPAR, Luis Vasconcelos Lopes, a empresa têm atuado com rigor, transparência e na base da boa-fé, “um dos valores intrínsecos à atividade seguradora”.

Luis Vasconcelos Lopes referiu, que a Companhia Cabo-verdiana de Seguros, IMPAR começou do “zero contra cem e como David e Golias”, isso em referência a outra empresa que existia na altura, de capital 100% público e com 100% do mercado.

Num resumo daquilo que é a primeira instituição financeira privada no país, o gestor Luís Vasconcelos, disse que a seguradora Impar, teve começou a sua atividades e encontrou no terreno, outra empresa que era 100% pública com 100% do mercado, o ISPS que deu origem ao INPS e a Garantia, realça.

Este gestor, garantiu que a empresa foi projetada para ter as melhores soluções financeiras e de proteção alargadas, tanto para o segmento particular como para o tecido empresarial nacional, apostando numa melhoria dos serviços de assistência no pós-venda, sem descurar da sustentabilidade.

“ÍMPAR é a primeira instituição financeira totalmente privada a nascer em Cabo Verde, cuja missão foi sempre encontrar a melhor situação de protecção para os seus clientes”, mencionou este PCA, que afirmou ainda que os números da seguradora nacional, são o reflexo do sucesso da empresa, que começou em 1992 com um capital próprio de cerca de 200 contos.

“E no primeiro ano vendemos 70 mil contos. Cinco anos depois já estávamos com uma posição consolidada e tivemos uma faturação maior ainda, 300 mil contos e em 2002 chegamos aos 500 mil contos”, narrou Luis Vasconcelos, que declarou no entanto, que neste ano, a empresa chegou a conclusão que estava a destruir valor.

“E era preciso inverter a situação e isto é parte da história da IMPAR que é encontrar soluções para aquilo que são as nossas necessidades, e tendo em conta aquilo que o mercado exige”, reafirmou.

Entretanto, apesar do sucesso, realçou que nem tudo foram só rosas, já que nos primeiros anos, acrescente, foram sobretudo de afirmação, onde fez-se vários investimentos, que levaram à conclusão de que os resultados não condiziam com o propósito fundamental das empresas que é a criação de riqueza e isso teve reflexo que é a parte fundamental das empresas que é o capital próprio.

“E a partir desta altura invertemos a nossa situação e a nossa actividade, com a alteração da nossa situação e a atuação comercial veio a produzir resultados e a partir de 2008 os resultados foram melhores. Então em 2015 o montante investido, já valia mais que um milhão de contos, isso obviamente potenciado pelas vendas, que foram ultrapassados em 2019 por um milhão e cem mil contos”, explicou.

Apesar da recessão em 2020 provocada pela pandemia da Covid-19, Luis Vasconcelos destacou o combate feito no país, pelos governos, sistema de saúde, entidades, instituições e pessoas individuais e coletivas, o que acabou por produzir efeitos “bastantes positivos” na empresa.

Para este gestor, uma das maiores virtudes que o mercado segurador de Cabo Verde possui, neste momento, é a capacidade de sentar-se à mesa, com as principais resseguradoras do mundo, igual aos segurados que dão proteção.

De referir que essas são seguradoras das seguradoras e são peças essenciais na cadeia de valor do negócio segurador, permitindo às companhias aceitarem riscos maiores do que as suas capacidades e os seus ativos ou património permitem.

E isto acontece, conforme a mesma fonte, porque “confiam em nós e esta confiança foi conquistada por anos”, realçando, que apesar de Cabo Verde ser pequeno possui uma reputação “enorme” que lhe permite, efectivamente, ter coberturas de primeira linha mundial e dar cobertura, como a dos aviões da TACV e responder às demandas que isso dá, sublinhou Luis Vasconcelos.

Elvis Carvalho