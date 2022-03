São Vicente: Casal cria projeto social para ajudar famílias mais carenciadas da ilha

20/03/2022 23:57 - Modificado em 20/03/2022 23:57

Atentos aos impactos que a pandemia da covid-19 causou na sociedade e a mais recente subida de preços dos produtos de primeira necessidade, o casal Landirson Soares Lopes, de 31 anos, e Silvie Miranda, 30 anos, resolveram unir forças e criar o projeto ““Amor ao Próximo” para arrecadar e distribuir ajuda a quem mais precisa na ilha de São Vicente.

O projeto“Amor ao Próximo”, nasceu com o objetivo de apoiar necessidades causadas ou amplificadas pela pandemia e pela escalada de preços que tem dificultado muitas famílias a terem acesso aos bens de primeira necessidade.

Para isso, estes jovens que contam com apoio de “amigos no país e no estrangeiro e da boa vontade de outras pessoas”, resolveram criar uma página na rede social facebook, com o objetivo de viralizar e conseguir sensibilizar as pessoas para arrecadar doações.

Em entrevista ao Notícias do Norte, Landirson Lopes “Landson” conta que a ideia também surgiu do seu passado, onde o mesmo recorda ter passado por muitas dificuldades o que o sensibilizou e daí a ideia de poder fazer algo para ajudar famílias vulneráveis.

“Eu também passei por muitas dificuldades, e depois ver muitas famílias a terem dificuldades faz-nos enxergar o nosso lado humano. Tudo isso acabou por criar essa vontade em poder ajudar quem necessita”, conta Landson que diz que a sua companheira de vida concordou em juntar-se a ele.

Este jovem diz contar com apoio de todos, através da doação de produtos alimentícios, produtos higiénicos, peças de vestuários e brinquedos para crianças, para além de todos os meses se comprometer a retirar parte do salário para também poder ajudar.

“Neste momento, estamos a fazer uma ronda por várias localidades ao redor da cidade do Mindelo, para detectarem famílias mais carenciadas”, indica este jovem, que diz que esta é a primeira fase do projeto.

Segundo Landirson Lopes, por estarem a iniciar o projeto, a ideia inicialmente é selecionar uma família carenciada por mês, a quem vai ser entregue as doações, mas não descarta a possibilidade de adicionar mais uma família se as arrecadações forem muitas.

“Ainda não temos a data exata, mas é certo que já no próximo mês de Abril vamos começar com a primeira entrega”, avança este jovem que pensa em mais tarde terem mais pessoas a juntarem-se a eles e expandir o projeto a mais famílias por mês.

“Neste momento, a situação está complicada para muitas famílias com os preços em alta e os salários a manterem-se o mesmo”, salienta este jovem e diz que toda a ajuda é bem-vinda.

AC – Estagiária