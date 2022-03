Embaixadora da Boa Vontade, do UNFPA reúne-se com o Ministro da Saúde esta segunda-feira

A apresentadora portuguesa, e embaixadora da Boa Vontade, do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Catarina Furtado, e a diretora regional Adjunta para a África Ocidental e Central, Fabrizio Falcione, visitam Cabo Verde de 20 a 22 de Março para encontros com o Ministério da Saúde.

As duas personalidades reúnem-se na manhã desta segunda-feira,21, com o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, para abordarem a questão da saúde sexual e reprodutiva, os cuidados materno infantis, a vacinação contra o HPV, a luta contra o VIH SIDA e os desafios após dois anos de pandemia de covid-19.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os três zeros até 2030, nomeadamente zero mortes maternas, zero necessidades não satisfeitas de Planeamento Familiar e zero formas de Violência Baseada no Género (VBG) constam ainda deste encontro com a tutela da saúde.

O serviço de maternidade e de neonatologia do Hospital Universitário Agostinho Neto vai receber visitas da embaixadora da Boa Vontade do UNFPA, Catarina Furtado, acompanhada pelo secretário de estado Adjunto do Ministro da Saúde, Evandro Monteiro.

Catarina Furtado reúne-se ainda na tarde de segunda-feira com os jornalistas, no Palácio do Governo, para um diálogo sobre “O Papel da Imprensa na Promoção dos Direitos Humanos”.

Embaixadora da Boa Vontade do UNFPA, há 17 anos, Catarina Furtado, comunicadora, atriz e autora, tem dedicado grande parte da sua vida e do seu trabalho a causas sociais e solidárias.

C/Inforpress