Medidas para mitigar efeitos do aumento de preços dos produtos serão conhecidas esta semana

20/03/2022 23:50 - Modificado em 21/03/2022 00:09

O primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva, faz esta semana uma declaração ao País, para anunciar as medidas tomadas no gabinete de crise, na sequência do aumento da escalada de preços sobre todos os produtos.

O Conselho de Ministros descentralizado, realizado na passada quinta-feira, 17 de março, na Assomada, Santa Catarina, criou o gabinete de crise, que terá a missão de analisar todos os cenários do aumento de preços dos produtos, e conceber as medidas que deverão ser implementadas no País, para diminuir o impacto desse aumento na vida das famílias.

“O Governo vai adotar um conjunto de medidas que vão ser anunciadas na próxima semana, para reduzir o impacto dos preços (…)”, adiantou o chefe de Governo, que falava à imprensa, em Achada Igreja, São Salvador do Mundo, no final da sua visita de cinco dias à região Santiago Norte.

Conforme lembrou os preços estão a ser aumentados de fora para dentro, e, segundo ele, este aumento vai afetar a economia cabo-verdiana e os preços dos produtos vendidos no País.

Daí que, segundo o chefe do Executivo, estas medidas a serem anunciadas na próxima semana, visam fazer com que esse aumento tenha “menos impacto possível” sobre as famílias e as empresas.

“Se, por um lado, a pandemia da covid-19 fez com que houvesse um aumento de preço a nível internacional, que só de transporte aumentou-se cerca de quatro vezes mais, agora, por causa da guerra, este mesmo preço aumentou mais três vezes, ou seja, se era dois passou para seis”, explicou.

“O Governo que lidero tudo fará para que não falte produtos no mercado nacional”, garantiu ainda o primeiro-ministro.

C/Inforpress