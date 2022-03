Santo Antão: Final dos jogos matemáticos em Porto Novo conta com a participação de 100 alunos

A maratona de jogos matemáticos interescolar que acontece este sábado, 19, realiza-se no âmbito do dia internacional de matemática assinalado no dia 14 de março e vai participar 100 alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade em todas as escolas do concelho de Porto Novo.

A iniciativa promovida pela coordenadora de matemática da escola técnica de João Varela, Laurinda Fortes, vai ser disputada em quatro categorias e

“Temos a categoria de semáforo que é de 1ª a 4ª classe, depois a categorias de gatos e cães que vai do 5º ao 6º ano, categoria de avanço do 7º ao 10º ano e por fim produto que vai do 11º ao 12º ano. Tínhamos estipulados prémios, mas infelizmente não conseguimos patrocínios, logo tivemos que arranjar outras formas de os premiar desta vez com mochilas e materiais escolares”, avança Laurinda Fortes

A iniciativa tem como objetivo incentivar os alunos a gostar da disciplina e mostrar-lhes que a matemática não é um bicho de sete cabeças, mas que é possível ensinar e aprender através de jogos.

Segundo Laurinda Fortes, os jogos matemáticos interescolares são uma experiência-piloto realizada a nível do concelho do Porto Novo, mas dependo dos resultados, avança, vão ser implementados a nível da ilha, e quiçá a nível do país.

