Santo Antão/Turismo: Carta Europeia do turismo sustentável nas áreas protegidas pode ser adaptada a realidade da ilha

19/03/2022 00:14 - Modificado em 19/03/2022 00:14

A Carta Europeia do turismo sustentável nas áreas protegidas foi apresentada esta sexta-feira no parque Natural de Água das Caldeiras no planalto leste é uma ferramenta que poderá ser adaptada à realidade de Santo Antão e de Cabo Verde. O documento visa resiliência dos setores vulneráveis.

Garante Kiara Devi Lácua, coordenadora do Projeto de Apoio a Micro-empreendedorismo Feminino, ambientalmente sustentável no setor do turismo rural.

A coordenadora do projeto explica que a carta é uma ferramenta utilizada na Europa visando a melhoria da qualidade das ofertas turísticas.

“A carta Europeia do turismo sustentável nas áreas protegidas é uma ferramenta que muitos parques utilizam na europa como forma de comprometer-se a melhorar a qualidade do produto que é oferecido aos turistas nas áreas protegidas.

Indica ainda que é uma forma de todos os intervenientes, designadamente parques, câmaras municipais, operadores turísticos, comprometerem-se a melhorar a qualidade do próprio trabalho ligado ao turismo.

Por não existir uma ferramenta do género no país, a coordenadora internacional do projeto afirma que este documento poderá ser adaptado à realidade de Santo Antão.

“A ideia do workshop é de reunirmos com os parceiros locais, delegações do Ministério do Ambiente, câmaras municipais, guias para juntos ver de que forma os elementos desta carta podem ser adaptados à realidade de Santo Antão”, avança.

A equipa do projeto e os consultores internacionais aproveitaram o primeiro dia na ilha para realizarem uma visita de cortesia ao Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo e depois um encontro com a Vereadora do Turismo para partilhar a agenda da visita e ideias sobre o turismo rural na ilha.

O Dr. Giovanni Villani, responsável do Setor de Animação e Valorização do Território do Aree Protette Alpi Marittime, é um dos consultores da Itália que se encontra em Cabo Verde onde se juntou a equipa na ilha de Santo Antão.

O Projeto é financiado pela Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e implementado pela Persone Come Noi Onlus e Organização das Mulheres de Cabo Verde -OMCV.

AC – Estagiária