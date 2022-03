São Vicente: vereadores eleitos da UCID denunciam “bloqueio, falta de transparência, e bullying político” na CMSV

19/03/2022 00:09 - Modificado em 19/03/2022 00:09

Os vereadores eleitos da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) voltam a chamar a atenção pelo “bloqueio, falta de transparência, e bullying político” na Câmara Municipal de São Vicente, praticado pelo presidente Augusto Neves.

“A situação que se vive na CMSV com o bloqueio e a falta de transparência por parte do presidente, Augusto Neves, é gritante. Ele gaba-se de não estar disponível para ouvir ninguém num ato de arrogância e bullying político deveras triste”, denuncia o vereador Samuel Santos acompanhado pelos colegas vereadores Neusa Sança e Anilton Andrade, em declarações à imprensa.

Samuel Santos diz que Augusto Neves continua a não aceitar a introdução de pontos nas agendas de trabalho, “ferindo assim as leis da República as quais jurou respeitar”.

O vereador Samuel Santos exemplifica atos que no seu entendimento e no dos seus pares comprovam tais situações.

“Ele não disponibiliza as informações, nega compulsivamente entregar a CMSV a relação de dívidas com os credores e prestadores de serviço e nem apresenta os respetivos contratos”, exemplifica.

O mesmo refere ainda uma “suposta terceirização do serviço de recolha de lixo aos fins de semana” feito à base de “clientelismo” com um privado que, acrescenta, utiliza os próprios equipamentos e veículos da CMSV.

“Todavia, ele já deu provas bastante de clientelismo ao ter nomeado o seu amigo político para o conselho de administração da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, não este que tinha sido chumbado em sessão camarária que antecedeu”, reforça.

Em reação às críticas feitas anteriormente aos vereadores da oposição pelo presidente CMSV que os acusa de não quererem trabalhar a bem de SV, Samuel Santos diz que o inverso é que é verdade.

“O presidente admitiu publicamente ter refém o memorando de entendimento e a delegação de competências aos vereadores que era suposto ter assinado no ato mediado pela Assembleia Municipal”, lembra este vereador, que avança ainda que o presidente quer “impor a sua própria agenda, não é democrático” e perante este ato “nós temos que ter uma reação forte”.

Estes vereadores da UCID, mais uma vez, apelam às autoridades com competência na matéria, designadamente a Assembleia Municipal de São Vicente e o governo a tomar as medidas que a situação impõe, restaurando a legalidade democrática e a boa gestão do município de São Vicente.

AC – Estagiária