Santo Antão/Porto Novo: Câmara Municipal assegura que a requalificação urbana do bairro de Covada “melhor qualidade de vida” e mais “autoestima” as pessoas

19/03/2022 00:09 - Modificado em 19/03/2022 00:09

A inauguração da Requalificação Urbana e o Centro Comunitário de Covada, no âmbito do Projeto “Valorizando o Nosso Espaço Público”, acontece esta sexta-feira e segundo o presidente da Câmara Municipal de Porto Novo(CMPN), esta iniciativa vai “melhor qualidade de vida” e mais “autoestima” as pessoas deste bairro.

“Nós decidimos fazer este projeto no bairro de Covada para trazer melhor qualidade às pessoas e mais autoestima. A ideia é ter um bairro mais harmonioso, integrando as várias gerações. Este projeto nos orgulha bastante”, avançou Aníbal Fonseca em entrevista à RCV.

Relativamente às atividades, esta iniciativa, segundo o autarca, visa criar maior segurança na circulação de pessoas com pavimentação de passeios, sinalização vertical e horizontal, além de espaços de lazer.

Ainda, indica, está sendo reabilitada a antiga sentina municipal e a sua transformação num centro comunitário inclusivo para a comunidade de Covada e outros, com valências diversas (sala de estudo, sala multiusos, espaços de recreio entre outros).

“O que estamos a fazer é transformar a cidade mais agradável, mais aprazível, mais atrativa e com melhor qualidade de vida e a zona de Covada mereceu uma atenção especial da CMPN”, reforça a edilidade.

Em relação ao Mercado de Peixe, Aníbal Fonseca prevê a inauguração desta infraestrutura daqui a três meses, estando neste momento na fase de aquisição de equipamentos, e que a construção está praticamente toda executada

O mercado de peixe, explica, vai valorizar pescadores, peixeiras, vender produtos de boa qualidade com condições higiénico-sanitárias “muito boas” e trazer “mais atratividade” ao bairro de Berlim e Covada.

O presidente da CMPN diz estar ciente que há mais bairros que precisam de requalificação urbana, nomeadamente Ribeira de Corujinha, Chã de Matinho, Chã de Italia, Alto São Tomé e Lajedinho.

“Portanto, há essa grande necessidade de requalificar e tornar a cidade atrativa. Da nossa parte estamos sempre preparados, temos sempre projetos e gostaríamos que houvesse mais programas do tipo”, salienta.

O Projeto “Valorizando o Nosso Espaço Público”, é levado a cabo pela Associação Nacional de Municípios e, conta com o financiamento da União Europeia em Cabo Verde.

AC – Estagiária