Santo Antão/Turismo: espírito acolhedor que levou a Família Neves a abrir as portas aos turistas

17/03/2022 23:48 - Modificado em 17/03/2022 23:48

O espírito acolhedor da família Neves é de longa data, e o filho Fidel Neves deu continuidade a essa qualidade que mais tarde foi aproveitada para gerar algum rendimento e fazer do humilde lar um ponto de descanso e lazer para alguns turistas que passam pelo Planalto Norte, interior do Porto Novo, Santo Antão.

Fidel Neves conta que sempre existiu essa característica na família, mesmo antes de nascer, conforme disse a mãe. “Mesmo sendo uma família numerosa, desde sempre gostamos de receber pessoas em casa. Pessoas que vinham de outras zonas ou mesmo de outras ilhas”, conta este morador de Morrinho D’Égua que acrescenta que até recebiam pessoas ligadas às áreas de saúde, da política, delegações, entre outros.

Após constatar isso, o pai de Fidel Neves acabou por criar um negócio de família, com a casa a ser um local de alojamento para pessoas de outras paragens. No entanto, em 2009, o pai de Fidel Neves veio a falecer, deixando esta atividade em “stand by” por algum tempo.

E esta atividade acabou por ser retomada pelo filho, para poder continuar a proporcionar o mesmo serviço para que possam ter um local para ficar quando estiverem de visita na localidade.

Como se sabe muitos turistas em Santo Antão procuram as belas paisagens e as majestosas montanhas para longas caminhadas e um dos destinos mais procurados e apreciados foi sempre o segundo ponto mais elevado de Cabo Verde, o Top D’Coroa.

Segundo Fidel Neves, muitos turistas que têm optado por visitar o ponto turístico, têm uma passagem obrigatória pela casa da Família Neves. “Com o tempo começaram a chegar turistas que procuravam lugar para dormir e nós disponibilizamos sempre um lugar”, conta.

E foi nessas chegadas e partidas que os turistas começaram a indicar este lugar a outros e outros, logo começou a chegar mais estrangeiros e houve a necessidade de se construir mais quartos e casas de banho.

Para melhorar a comunicação com os turistas, Fidel Neves participou de formação em línguas estrangeiras e sobre turismo e neste momento faz parte do projeto Rota das Aldeias Rurais, dando a ela mais bagagem para levar o negócio do falecido pai mais adiante.

Contudo, lembra que o ritmo de turistas só veio a diminuir com o aparecimento da pandemia da Covid-19, consequentemente tiveram muitas reservas canceladas. Em 2022, diz sentir as coisas a caminhar para os eixos com a retoma do setor.

“Agora estamos a retomar aos poucos. Os grupos já começaram a chegar. Desde o começo do ano até agora já recebemos mais de 100 turistas que vêm sempre em grupo”, avança Fidel Neves.

Este empreendedor, que tem dirigido o negócio com a ajuda da mãe e dos irmãos, espera receber nos próximos tempos grupos de turistas e aponta as agências de viagens como “ótimas parceiras” nessa ponte.

O mesmo avança que os franceses são os que mais procuram a “Casa Luciano”, nome dado a essa residência em homenagem ao falecido pai.

“Neste momento, os que mais nos procuram são franceses. Temos recebido alemãs, australianos, e esse ano começamos a ter polacos e suíços”, diz, acrescentando que têm a capacidade para alojar até 14 pessoas, mas “já chegamos a receber 18, 20 e 22 turistas”.

Em relação à alimentação, Neves sublinha que têm apostado em refeições e lanches tipicamente cabo-verdianas e os turistas têm sabido aproveitar, com destaque para os franceses que, diz, comem de tudo um pouco.

Ademais, este responsável assegura, que quer continuar com este negócio até onde der, mas sem pensar em investir mais no espaço, já que é uma casa de família e por isso pretende continuar com o que é genuíno porque, afirma, “vivemos em tempos de incertezas”.

“Os turistas dizem que quando vão ao meio rural não estão à procura de luxo, simplesmente querem encontrar uma cama para descansar, uma casa de banho, conviver um pouco com as famílias e dar continuidade às suas caminhadas”, finaliza.

AC – Estagiária