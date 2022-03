Seis ilhas em vigilância de doenças transmitidas por mosquitos e carraças

17/03/2022 23:13 - Modificado em 17/03/2022 23:13

Investigadores portugueses do INSA pretendem monitorizar e acompanhar a prevalência dos vetores transmissores de doenças transmitidas por mosquitos e carraças em seis ilhas cabo-verdianas.

Investigadores portugueses do Instituto Ricardo Jorge vão apoiar Cabo Verde no reforço da investigação e vigilância das doenças transmitidas por vetores, como mosquitos e carraças, nos próximos três anos, conforme prevê um protocolo assinado esta quinta-feira na Praia.

“Não vai substituir nada, é um projeto que já existe, mas é uma outra visão de investigação e de querer ir mais além para ver se detectamos mais alguma coisa. Aquilo que não se procura não se vê”, afirmou à Lusa o presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), Fernando de Almeida, à margem da assinatura deste protocolo de colaboração.

O projeto de investigação ONESVEC pretende monitorizar e acompanhar a prevalência dos vetores transmissores de doenças em seis ilhas cabo-verdianas, numa abordagem de “uma só saúde”, na perspetiva animal e humana, tendo sido proposta pelo INSA, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde (INSP), o Ministério da Agricultura e do Ambiente cabo-verdiano, a Direção-Geral de Agricultura Silvicultura e Pecuária e a organização não-governamental “Bons Amigos”.

Cabo Verde entrou no quarto ano sem registo de qualquer caso de transmissão local de malária, estando em processo de certificação internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como destacou o ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário.

Para Arlindo do Rosário, o protocolo esta quinta-feira assinado vai permitir o “reforço da cooperação” que já existe entre os institutos de investigação em saúde pública de ambos os países, com um projeto que “veio em boa hora” para Cabo Verde.

Na prática, segundo os objetivos apresentados esta quinta-feira na assinatura do protocolo entre as administrações do INSA e do INSP, o projeto pretende reforçar a vigilância às doenças transmitidas por vetores, através da sua identificação, caracterização e monitorização, sejam, sobretudo, mosquitos e carraças, mas também outros, procurando antecipar ou prevenir potenciais surtos.

Lusa