Governo descarta aliviar as restrições de covid-19

17/03/2022 23:03 - Modificado em 17/03/2022 23:03

O Ministro da Saúde descarta novo alívio nas poucas medidas de restrição em vigor devido à pandemia de covid-19, apesar do reduzido número de casos ativos, defendendo “muita ponderação” face ao aumento de infeções noutros países.

“Vamos continuar a acompanhar a evolução da pandemia a nível mundial. As medidas devem ser sempre tendo em conta a nível mundial. Se é certo que tudo indica uma tendência decrescente da pandemia, mas ainda estamos em plena pandemia, estamos a verificar que em muitos países há sinais de algum recrudescimento de casos”, disse Arlindo do Rosário.

O governante falava na cidade da Praia, à margem da assinatura de um protocolo entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), de Portugal, e o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), de Cabo Verde, para o reforço da investigação e vigilância das doenças transmitidas por vetores, como mosquitos e carraças, tendo pedido “muita ponderação” nos próximos passos.

“Diz-se que a prudência é a mãe de todas as virtudes e nesse sentido vamos continuar. Nenhum país pode declarar por si só o término da pandemia e nesse sentido nós vamos ter de continuar com todas as precauções”, afirmou Arlindo do Rosário, sublinhando que atualmente o nível de restrições em Cabo Verde é mínimo e permite a quase “normalidade” da vida quotidiana.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já contou 55.914 infeções provocadas pelo vírus SARS-CoV-2 e 401 mortes associadas à doença, a última ocorrida há quase um mês.