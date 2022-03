S. Vicente: Clássico entre Derby – Académica movimenta 11ª jornada

17/03/2022 23:10 - Modificado em 17/03/2022 23:14

O jogo entre o Futebol Clube Derby e a Académica do Mindelo é o jogo cabeça de cartaz da 11ª jornada do campeonato regional de futebol de São Vicente. Um dos líderes da prova, com 21 pontos, a Académica vai tentar frente ao Derby, no quarto lugar com 18 pontos, manter-se na corrida pelo título, quando faltam quatro jornadas.

Na primeira volta, na quarta jornada, a equipa de Carlos Machado perdeu por uma bola a zero contra a equipa de Elizandro “Lizzy” Mendes. A Micá precisa vencer, se quer manter viva as aspirações de conquistar o campeonato.

E a abrir a jornada no sábado, primeiro jogo, o Batuque defronta o Salamansa, lanterna vermelha do campeonato, com apenas três pontos. Na bagagem o desejo de vencer, para não ficar mais complicado, e o Batuque também precisa vencer para não deixar fugir os adversários.

Na mesma situação, estão os campeões nacionais, que fecham a jornada no jogo contra o Castilho. No primeiro jogo de domingo, Farense e Castilho medem forças.

No passado fim-de-semana, 12 e 13 de Março, a Académica do Mindelo deixou-se “apanhar” no topo da tabela pelos campeões nacionais, após derrota na tarde de sábado por 3-1.

E na cauda da tabela, o Salamansa que esta época, ainda não conseguiu acertar o passo, também sofreu uma derrota por 3-1 contra o Falcões do Norte, no segundo jogo de sábado.

O Batuque também foi colar na liderança, após vitória por 1-0 frente ao Farense, num jogo sem muita emoção, no fecho da jornada, no domingo, 13.

Ainda antes o FC Derby venceu o Castilho por 2-1 e continua na quarta posição, agora com três pontos da liderança.

Batuque defronta o lanterna vermelha da prova, o Salamansa e a Académica do Mindelo, tem um jogo difícil pela frente, contra o Derby, às 16:00 de sábado, 19, e no domingo, 20, no Municipal Adérito Sena, o Farense – Falcões do Norte (14:00) e Castilho – Mindelense (16:00).



Classificação: Mindelense 21, Académica 21, Batuque 21, Derby 18, Falcões 14, Castilho 8, Farense 7, Salamansa 3.

Elvis Carvalho