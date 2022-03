Escalada de preços: MpD e PAICV defendem a celeridade do governo na tomada de medidas que ajudem as famílias mais pobres

17/03/2022 13:02 - Modificado em 17/03/2022 13:02

Os dois maiores partidos com assento parlamentar defendem a celeridade do governo na tomada de medidas para socorrer as famílias mais vulneráveis, face à escalada de preços no mercado. Tanto o PAICV, como o MpD, disponibilizam-se a viabilizar um orçamento retificativo, caso a iniciativa chegue ao parlamento.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), pela voz da deputada Carla Carvalho, associa a atual escalada de preço ao aumento dos impostos em sede do orçamento de Estado, e defende que o governo vai ter mesmo que arrepiar caminho por via do orçamento retificativo.

“O IVA aumentou no turismo e é preciso reduzir. A retirada das taxas sobre os direitos de importação, a retirada da taxa sobre os direitos de consumo especial, mas também a subsidiação novamente dos cereais”, indica a deputada que refere ainda o aumento de rendimento que é uma outra situação que se pode fazer, através da redução da carga fiscal.

O deputado Luis Carlos Silva do Movimento para a Democracia (MpD) atribuiu os últimos aumentos à conjuntura de crise, o que, segundo este parlamentar, deixa o governo sem margem de manobra.

O deputado declarou apoio da bancada a um eventual orçamento retificativo e aponta a realocação de recursos e mexidas nos impostos como possíveis medidas.

“Os impostos, a taxa de manutenção rodoviária. O governo poderá decidir pela via de subsídios que são sempre soluções problemáticas e eventualmente algumas despesas que estavam previstas como essenciais podem não ser hoje, por exemplo, relativamente a covid-19 não querendo dizer que nós devemos tirar o foco da covid mas eventualmente pode aqui haver alguma margem de realocação”.

O deputado do MpD prevê maior incremento de preços dentro de 2 semanas. Para o MpD como para o PAICV a salvaguardar o rendimento das famílias não há mais tempo a perder.

Para a deputada Carla Carvalho, “o governo só anuncia, e não faz, mas é preciso fazer”, porque afirma, “as famílias mais pobres não conseguem esperar mais”.

Já o deputado Luís Carlos Silva diz que, é “muito urgente” que as medidas sejam apresentadas e implementadas, porque, avança, a habitual alteração do preço do combustível no pós-guerra acontece no dia 31 de março, portanto “é nossa expectativa que as medidas surjam antes desse impacto”.

O governo anunciou para breve medidas para salvaguardar o rendimento das famílias devido à escalada de preços, podendo passar pelo orçamento retificativo. O MpD e o PAICV apelam a celeridade do processo.