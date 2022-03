“Governo dá mais um passo para a valorização do destino Cabo Verde como um Hub comercial de excelência no abastecimento da Costa Ocidental africana” – Ministro do Mar

17/03/2022 12:54 - Modificado em 17/03/2022 12:55

O Ministério do Mar assina um memorando de entendimento com a International Investiment Bank Group Holding e a IMGS Group, que visa a capacitação das atividades portuárias ligadas a implementação e desenvolvimento das zonas económicas especiais, com objetivo de valorizar o destino Cabo Verde como um Hub comercial de excelência

O ministro do Mar, Abraão Vicente, afirmou que com a assinatura do memorando, está-se a concretizar uma visão que vem de longe, que é a de transformar Mindelo e Cabo Verde, fazendo uso da sua posição geoestratégica, como um lugar onde se concretizam negócios.

“Este é o primeiro de muitos investimentos que esperamos, através do Ministério do Mar, a partir da Zona Económica Especial de São Vicente trazer para Cabo Verde”, realçou o governante, destacando que este é o resultado da missão a Dubai.

Para o ministro do mar, Cabo Verde, tendo como base a visão deste governo e dos pais fundadores do país, é possível fazer da nossa localização estratégica um ativo económico, um ativo potencial de transformar o desenvolvimento, a partir do nosso mar e por isso, Abraão Vicente diz acreditar que o país pode alcançar outros patamares através dos nossos portos.

E para isso, conta neste momento com a parceria da IIBG, que é um banco instalado em Cabo Verde que, conforme o governante procurava uma oportunidade para concretizar negócios a uma outra escala, num outro sector.

“O IMGS e o IIBG têm interesse em conceber, financiar, implementar, operar e desenvolver atividades de natureza portuária e atividades complementares através de uma abordagem conjunta de matriz inteiramente privada”, elenca o governante.

Detentora de 90% do capital do International Investment Bank S.A., sociedade anónima de direito cabo-verdiano, o IIBG e o IMGS operador de referência global, com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento de atividades de gestão de cargas, logística, consultoria e operações portuárias, são dois são investidores com provas dadas, conforme Abraão Vicente.

“São pessoas que não vieram a Cabo Verde pedir aval bancário ou garantia do Estado para investimentos, são investidores com provas dadas. Que irão consolidar os projetos em carteira”, destacou.

Por seu lado, o CEO do Internacional Investiment Bank (IIB) group Holding Sohail Sultan, garantiu que o compromisso de investir em Cabo Verde teve início com a aquisição do Banco internacional de Cabo Verde, que foi usada para estabelecer uma posição no arquipélago, providenciando financiamento, crédito ao governo, municípios, companhias e pessoas individuais.

“A assinatura deste memorando mostra o nosso comprometimento em continuar a investir em Cabo Verde. Vemos Cabo Verde como uma posição única, com significativas oportunidades. Um país com valor em várias áreas, com um sistema democrático governamental estável, uma política monetária estável e associação como Euro, aspectos que dão uma base para investir e expandir”, elencou Sohail Sultan.

O representante do IMGS Grupo Shakeib Ali Arshad diz que o IMGS é uma das principais empresas profissionais de movimentação de carga e operações portuárias do mundo. O Grupo IMGS gere uma rede de mais de 65 portos e destinos terrestres em todo o mundo.

“O Grupo IMGS continua sendo um parceiro marítimo confiável para as principais empresas de transporte marítimo, autoridades portuárias, casas comerciais e ONGs desde 1962”.

Portanto, garante Shakeib Ali Arshad que possuem experiência na área em questão e quando olham para Cabo Verde “vemos uma excelente oportunidade aqui. Acreditamos no potencial do país e estamos muitos felizes com esta parceria”, assegurou o responsável que mostra-se ansioso por começar a trabalhar e a “ajudar a criar mudanças e criando novo ambiente económico”.

As iniciativas, conforme o memorando, focam-se na capacitação das atividades de Cabo Verde tendo como objetivo principal e de maior relevância a valorização do destino Cabo Verde como um Hub comercial de excelência no abastecimento da Costa Ocidental africana e de suporte à transnacionalidade comercial realizada através do corredor atlântico.

“As referidas actividades deverão ser suportadas pela implementação desenvolvimento de zonas económicas especiais Off Shore vocacionadas para adequada capacitação de armazenagem e processamento de bens acabados e semi acabados e de “training””.

O mesmo documento, aponta que as partes reconhecem que as referidas iniciativas têm a capacidade criar modelos de desenvolvimento de valor acrescentado, além de promoverem a melhor integração produtiva e social do país no mercado internacional.

“Assim as partes procurarão negociar ou consumar um contrato através da qual serão assumidos compromissos para desenvolver a capacitação de actividades portuárias e outras ligadas a implementação e desenvolvimento das zonas económicas especiais com o objetivo de valorizar o destino Cabo Verde como um Hub comercial de excelência”.

Elvis Carvalho