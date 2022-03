São Vicente com dois novos casos de covid-19

Cabo Verde reportou que das amostras processadas nos laboratórios no dia de 15 de Março de 2022, saíram três novos casos positivos de covid-19, sendo um na Praia e dois em São Vicente, que resultaram de 364 amostras processadas nos laboratórios nacionais, informou o Ministério da Saúde.

Com estes novos dados, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o País passa a contabilizar oito casos activos, 55.453 recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 55.914 casos positivos acumulados.

Com vista a mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas a aderirem à campanha de vacinação contra este vírus que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam, por outro lado, o apelo para que as pessoas continuem a cumprir o distanciamento social, a usarem máscaras nos lugares indicados e a praticarem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detectada pela primeira vez, em Novembro, na África do Sul.