Governo lança III edição da Bolsa Cabo Verde Digital

17/03/2022 00:10 - Modificado em 17/03/2022 00:10

Governo procedeu na tarde de terça-feira ao lançamento da terceira edição do programa Bolsa Cabo Verde Digital, projectado para promover a incubação de projectos de base tecnológica, visando apoiar jovens e projectos que pretendem desenvolver soluções com base tecnológica.

O programa visa apoiar até 100 jovens, na constituição de até 50 tech startups, por ano, mediante a oferta da pré-incubação, capacitação, mentoria e consultoria para a realização de um plano de negócio e financiamento, bem como de um valor monetário de 60 mil escudos, por projecto (30 mil escudos por equipa de duas pessoas).

Ao apresentar o projecto, o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, disse que este primeiro programa de empreendedorismo de base tecnológica de Cabo Verde, que já vai na sua terceira edição, cria oportunidade para que os jovens possam desenvolver as suas ideias de negócios.

“O objectivo aqui é que, numa fase inicial, eles possam ter todo o suporte do Governo para que no fim possam, então, desenvolver as suas ideias de negócio. O objectivo aqui é dar um empurrão aos jovens…Sabemos que a ferramenta do digital vai ser essencial para fazer negócios no mundo inteiro, então queremos apoiar estes jovens que estão a surfar na nova onda do digital”, referiu.

Enquanto isto, o coordenador da Cabo Verde Digital, Milton Cabral, avançou à Imprensa que a adesão dos jovens tem sido “muito boa e crescente” e que nas duas primeiras edições já foram incubados 50 projectos num universo de 100 jovens.

Com esta terceira edição, referiu Cabral, almeja a Cabo Verde Digital, criar a massa critica de jovens apostados no desenvolvimento de projectos à base tecnológica.

A terceira edição deste programa vai ser reduzida de seis para três meses, justificada pela coordenação em como esta redução poderá ser mais eficaz em tempo menos exaustivo, mas garante que em termos de módulos e disciplinas estão salvaguardadas a qualidade, com foco no desenho do negócio, nas ferramentas tecnológicas e na componente empresarial.

O evento que marcou, igualmente, o culminar da segunda edição da Bolsa Cabo Verde Digital, serviu ainda para apresentar ao público dez projectos considerados potencial para obter o apoio dos investidores e instituições para que possam ganhar corpo, e estimular que mais jovens de Cabo Verde aproveitem oportunidades nos ramos de inovação e tecnologia.

Para a materialização deste programa fez-se parcerias com organizações comprometidas em construir o ecossistema de inovação, nomeadamente, a Pró-Empresa, na qualidade da promotora do programa, o Fundo de Promoção ao Emprego e Formação, entidade financiadora, sendo que nas próximas duas edições contou-se com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.

As inscrições para a terceira edição do programa de pré-incubação – Bolsa Cabo Verde Digital (BCVD), iniciaram hoje, 16 de Março e à semelhança das duas edições anteriores, a organização conta beneficiar mais 50 empreendedores, promotores de 25 projectos e soluções de base tecnológica.

Inforpress