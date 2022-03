Seleção de Futebol: Guarda-redes Ken é o único residente dos convocados de Bubista

16/03/2022 23:56 - Modificado em 16/03/2022 23:56

O guarda-redes do Club Sportivo Mindelense Keven Ramos, Ken, o único jogador da seleção nacional que milita em Cabo Verde é uma das novidades da convocatória da selecção nacional, juntamente com as chamadas de Jovane Cabral, da Lázio (Itália) e Bebe, do Rayo Vallecano (Espanha), estes são as surpresas dos convocados do seleccionador de Cabo Verde Pedro Brito “Bubista” da lista dos 34 convocados para os compromissos amigáveis com Guadalupe, Liechtenstein e San Marino.

O regresso do avançado Zé Luís, que se junta à entrada de Alessio da Cruz de Vicenza (Itália), conforme nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

A selecção de futebol de Cabo Verde enfrenta a sua congénere de Guadalupe a 23 do corrente no Estádio de la Source, em França, em partida amigável que marca o início dos trabalhos de preparação para os jogos de qualificação para o CAN’2023.

De acordo com o plano da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), trata-se do primeiro de três jogos de preparação dos “Tubarões Azuis” em jogos de preparação para o grupo de qualificação do Campeonato Africano das Nações, CAN’2023, que acontece na Costa do Marfim.

O jogo com Guadalupe realiza-se na cidade de Orléans, no Estádio de la Source, às 20:00 locais (18:00 de Cabo Verde), sendo que de seguida viaja para Espanha, onde a 25 do corrente Cabo Verde defronta Liechtenstein para terminar esta série no amistoso frente a San Marino.

Os jogos na Espanha serão disputados no Pinatar Arena Footbal Center.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Márcio da Rosa (Montalegre, Portugal), Sixten Mohlin (Orgryte IS, Suécia), Ken Sousa (Mindelense, Cabo Verde) e Binha (Interclube, Angola).

Defesas: João Paulo (Feirense, Portugal), Ludovic Soares (Slavia Sofia, Bulgária), Steven Pereira (Maritzburg United FC, África do Sul), Diney Borges (FAR Rabat Marrocos), Stopira (MOL Fehérvár FC, Hungria), Kristopher da Graça (Sirius, Suécia), Steven Fortes (Oostende, Bélgica), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlanda), Kelvin Pires (AS Trencin (Eslováquia), Logan Costa (Toulouse, França), Steeve Furtado (Beroe, Bulgária), João Correia (Chaves, Portugal) e Cláudio Tavares (União Santarém, Portugal).

Médios: Kevin Pina (Desport. Chaves, Portugal), Nuno Borges (Casa Pia, Portugal), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Países Baixos), Keny Rocha (Oostende, Bélgica), Patric Andrade (Qarabag, Azerbaijão), Jamiro Monteiro (San José Earthquakes, EUA), Leandro Andrade (Qarabag Azerbaijão).

Avançados: Garry Rodrigues (Olympiacos, Grécia), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Países Baixos), Jovane Cabral (Lázio, Itália), Ryan Mendes (Al Nasr, Emirados Árabes Unidos), Vasco Lopes (Farense, Portugal), Bebe (Rayo Vallecano, Espanha), Zé Luís (Al Taawon, Arábia Saudita), Gilson Tavares (Estoril, Portugal), Alessio da Cruz (Vicenza Itália) e Yuri Tavares (Vitória, SC, Portugal).