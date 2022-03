S. Vicente: Flávio Lima e vender Gomes posicionam-se como candidatos à coordenador político do MpD

17/03/2022 00:00 - Modificado em 17/03/2022 00:00

Flávio Lima e Vander Gomes anunciaram publicamente esta semana Flávio Lima, na passada segunda-feira, 14 de março, e Vander Gomes, nas suas redes social Facebook que são candidatos ao posto de coordenador da Comissão Política Concelhia do Movimento para a Democracia (MpD), em São Vicente.

Flávio Lima por “acreditar que posso dar corpo a um projeto ambicioso” para o partido na ilha e Vander Gomes com vista a “projeção de uma nova geração de políticos, de gente comprometida com os princípios e valores do MPD”.

Flávio Lima é deputado municipal desde de 2016 eleito do MpD, pelo círculo de São Vicente e líder da bancada, desde de 2021.

Vander Gomes é deputado nacional pelo círculo de São Vicente.

Para o atual líder da bancada municipal MpD, Flávio Lima este foi um desafio que lhe foi lançado por um grupo de militantes e amigos do Partido, há mais de um ano e depois de “uma profunda reflexão e ponderação”, diz, e a menos de um mês para a realização das eleições internas, decidiu aceitar o desafio.

Afirma que esta é uma candidatura “não por ambição desmedida, mas por acreditar que posso dar corpo a um projeto ambicioso para o nosso partido em São Vicente, assente numa equipa forte, dinâmica e comprometida com os valores do MPD”, escreveu na sua página da rede social.

E por isso, acredita que neste momento o partido precisa de um coordenador que abrace sem reservas os interesses coletivos dos militantes do MPD e as ambições do povo de São Vicente, que seja, acrescentou, uma pessoa enérgica, ao mesmo tempo pacífica e unificador, um elo da união e que consiga protagonizar de um MpD de todos e para todos os seus militantes, apto de Unificar o MPD da base a cúpula, dos mais jovens aos menos jovens.

Já Vander Gomes propõe uma candidatura também “amiga da sua ilha e comprometida com o seu futuro e o futuro do nosso País” e pretende criar uma visão agregadora da família MPD, “onde jovens e menos jovens todos são chamados a participar, numa harmonia potenciadora entre a juventude e a senioridade”.

“Com um novo capital de ideias, entusiasmo, generosidade e com toda a humildade que me caracteriza”, avança Gomes, que com esta candidatura, tem como desígnio “servir com respeito e tolerância para que todos possam se exprimir livremente e cooperar positivamente dentro do Partido, no respeito pelas diferenças”.

Para, conforme a mesma fonte preparar o futuro pressupõe construir caminhos novos, com uma visão plural e agregadora de vontades e de sinergias para dinamizar a vida do MPD em S. Vicente, e assim contribuir para a realização de cada membro ao serviço do desenvolvimento desta Ilha.

Elvis Carvalho