Primeira-dama mostra-se disponível para apoiar projetos de âmbito social

16/03/2022 23:36 - Modificado em 16/03/2022 23:36

A primeira visita da primeira-dama de Cabo Verde, à ilha de São Vicente começou no Jardim Infantil “Arco-íris” na zona de Bela Vista, onde foi parabenizar pessoalmente uma criança que, recentemente, fez uma doação à Organização das Mulheres de Cabo Verde a favor do Jardim, através de uma poupança para a compra de um bolo para as crianças daquele estabelecimento de ensino.

Débora Katisa Carvalho que está na ilha para efetuar algumas visitas de âmbito social e presidir o ato de abertura do Fórum Nacional “Educação para a Cidadania e Igualdade de Género”,

No Local Débora Katisa Carvalho ficou a conhecer as dificuldades do jardim que quer ampliar a sua atuação no bairro de Bela Vista, e neste sentido está a estudar como mobilizar parcerias para ajudar a comunidade e ajudar o trabalho da OMCV

“Vemos uma área vastíssima de atuação, desde da preocupação com pequena infância através do projeto do jardim, mas também ambiental, com formação das mulheres com materiais recicláveis”, sublinhou.

Por seu lado, a diretora da OMCV na ilha diz que a expectativa da visita é boa e por isso, a organização para dar a conhecer todo o trabalho que está sendo levado a cabo da organização nestes 40 anos de existência.

“Expectativa é que consiga nos ajudar com a conclusão das obras do jardim “Arco Íris”, e também através da mobilização de parceiros que pode fazer é ajudar a OMCV e outras organizações da sociedade civil no sentido de fazerem os seus trabalho”.

E apelou que seja feito um trabalho em todo o país, junto das mulheres e infâncias.

E hoje, quarta-feira, a Primeira-dama vai presidir a cerimónia de abertura do Fórum Nacional “Educação para a Cidadania e Igualdade de Género”, que é promovido pelo Observatório da Cidadania Ativa de Cabo Verde, a ter lugar na FaED.

Elvis Carvalho