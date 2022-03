Electra já contabiliza na fatura mensal de eletricidade a contribuição de micro-produtores de energia renovável

16/03/2022 18:56 - Modificado em 16/03/2022 19:27

A Electra já está a contabilizar nas faturas mensais de eletricidade a energia debitada na rede por parte de microprodutores de energia renovável que tem um sistema de produção paralelo de energia ou seja num sistema On Grid.

A informação foi avançada pela RCV, que indica que, o projeto-piloto já está em curso e pelo menos um consumidor recebeu já a sua fatura com o valor final calculado, após cálculo entre a energia consumida fornecida pela Electra e o excedente de energia produzida e disponibilizada à rede pública.

Para tal é necessário que o microprodutor de energia renovável se inscreva junto da Direção geral de energia para que o sistema de produção, os equipamentos e toda a instalação sejam verificados e certificados.

O órgão explica que, após a certificação o consumidor recebe um novo contador que permite o cálculo entre a energia recebida e consumida através da rede da Electra e o excedente de energia produzido pelo sistema renovável e debitado na rede pública, reforçando assim a potência da energia disponível.

A geração de energia renovável por parte de microprodutores privados apresenta muitas vantagens de entre as quais a diminuição do custo mensal com a eletricidade no orçamento das famílias, aumento da disponibilidade da potência e também pode reduzir o consumo de combustíveis fósseis com benefícios para o meio ambiente e para balança de pagamentos do país que pode importar menos combustível.

Por isso, destaca, caso seja microgerador de energia e interessado neste modelo então procure a Electra para iniciar o processo.

O sistema On Grid é o tipo de sistema fotovoltaico que possui conexão com a rede pública, possuindo um aparelho inversor interativo que converte a energia solar em energia elétrica e envia o excedente para a rede elétrica.

RCV