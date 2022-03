Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros participa na 40ª Reunião Ministerial da Francofonia em Paris

16/03/2022 18:16 - Modificado em 16/03/2022 18:16

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, encontra-se em Paris, França, para participar na 40. Reunião Ministerial da Francofonia, a ter lugar nesta quarta-feira, 16.

Conforme nota enviada ao Notícias do Norte, nesta 40ª sessão extraordinária serão discutidos temas como Déficit da democracia e déficit de segurança no espaço francófono; Situação na Ucrânia; Luta contra a desinformação; Finalização do regulamento único das instâncias da francofonia.

A Conferência Ministerial da Francofonia (CMF) é um dos três órgãos consagrados na Carta da Francofonia, juntamente com a Cimeira e o Conselho Permanente da Francofonia (CPF). A CMF assegura a continuidade política da Cimeira da Francofonia.

Um dos objetivos da CMF, conforme o comunicado, é assegurar a implementação das decisões tomadas numa cimeira e preparar a próxima, para além de decidir sobre os principais eixos da ação multilateral francófona.

O mesmo visa ainda adotar o orçamento e os relatórios financeiros da Organização Internacional da Francofonia (OIF), bem como a distribuição do Fundo Único Multilateral (o instrumento financeiro interno através do qual a francofonia financia seus programas de cooperação).

A CMF reúne-se uma vez por ano, e a realização desta 40ª sessão (extraordinária) da CMF resultou da decisão saída da 39ª sessão da CMF de 10 de dezembro de 2021.

AC – Estagiária