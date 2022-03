São Vicente: Representantes da sociedade civil vêm com bons olhos a iniciativa de uma presidência descentralizada

16/03/2022 18:01 - Modificado em 16/03/2022 18:01

Arrancou nesta terça-feira em São Vicente a “Presidência na Ilha” no quadro de descentralização que o Presidente da República, José Maria Neves, propôs realizar ao longo do seu mandato. Uma iniciativa que representantes da sociedade civil vêem com bons olhos.

Enquadrado na política de descentralização proposta pelo presidente da República JMN, que a “Presidência na Ilha” tem como propósitos destacar o potencial económico de Cabo Verde para o desenvolvimento da economia azul a partir da ilha do monte cara.

Conforme o responsável do Movimento para desenvolvimento de São Vicente, Maurino Delgado, trata-se de uma iniciativa louvável, e pede, no entanto, um trabalho mais coerente com a sociedade civil e forças vivas para que oportunidades sejam extensivas a todos.

“Estamos satisfeitos que o presidente esteja aqui na ilha. E essa é uma oportunidade de colocar os problemas porque é uma necessidade própria da governação do país. Os principais responsáveis se disponibilizaram para ouvir as pessoas”, diz Maurino Delgado.

Por outro lado, o cidadão e antigo presidente da Associação para a Defesa do Consumidor (ADECO), António Silva, sublinha que é preciso ir mais além e abranger todas as ilhas do arquipélago.

“Todas as ilhas precisam ser valorizadas e ter condições de participar efetivamente no desenvolvimento do país. Há que se pensar numa governação descentralizada, porque Cabo Verde é um arquipélago, o que significa que o país não tem centro”, destaca António Silva que defende que recursos financeiros e humanos têm que estar distribuídos em todas as ilhas.

A Presidência na Ilha irá decorrer até o dia 21 do corrente mês. Do programa para hoje destaca-se a cerimónia de cumprimentos de despedida do presidente angolano e as visitas de cortesia dos presidentes da Câmara, da Assembleia e dos líderes dos grupos de representantes na Assembleia Municipal de São Vicente, entre outros.

De recordar que em outubro do ano passado, aquando da campanha para as eleições presidenciais, o então candidato JMN garantiu aos órgãos de comunicação social que, se fosse eleito, iria devolver o Palácio do Povo à Presidência e passar uma semana de cada mês em S. Vicente.

Afirmou ainda que, no âmbito da sua política de desconcentração, iria descentralizar as atividades e ser um presidente mais próximo das pessoas.

AC – Estagiária