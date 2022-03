Teatro: Companhia Fladu Fla “orgulhosa e maravilhada” pelo reconhecimento por parte da Associação Mindelact

16/03/2022 15:24 - Modificado em 16/03/2022 15:25

A completar 20 anos da sua existência, a Companhia de Teatro Fladu Fla, foi agraciada com a atribuição por parte da Associação Artística e Cultural Mindelact, com o Prémio de Mérito Teatral 2022. Uma distinção que os deixa “orgulhosa e maravilhada” pelo reconhecimento.

“Sentimos muito orgulhosos pelo fato de já ter uma organização em Cabo Verde que reconhece o nosso trabalho na dinâmica de teatro, e sobretudo, por ser um prémio vindo de uma organização de São Vicente onde há muita dinâmica em termos do teatro. Sentimos maravilhados por este reconhecimento”, avançou em declarações ao Notícias do Norte o vice-presidente da companhia de teatro Fladu Fla, Sabino Baessa.

Este responsável afirma que a companhia está ciente de que tem feito um “excelente trabalho”. “Fazer um excelente trabalho e não ser reconhecido acaba sendo um trabalho no anonimato. Este reconhecimento vai nos dar mais motivação para continuar a investir na linha de pensamento que temos”, acrescentou.

O objetivo, segundo Baessa, não é só dinamizar o teatro na ilha de Santiago, mas também, refere, é criar condições para que todas as ilhas tenham o mesmo padrão de qualidade de teatro em Cabo Verde.

“Esse é o nosso objetivo, mas é claro que começa com a cidade da Praia, de seguida estende-se aos municípios de Santiago e depois expandir para as outras ilhas”, reforça.

Conforme o mesmo, esse reconhecimento vai servir não só de incentivo para Fladu Fla, como do grupo em si, sobretudo, para os atores.

Segundo a Associação Mindelact, o grupo tem dado um importante contributo para a dinamização das artes cénicas cabo-verdianas, na produção de espetáculos próprios, apoio a causas sociais e na realização do Festival de Teatro do Atlântico, na cidade da Praia

A cerimónia de atribuição desta distinção será realizada no próximo dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, na cidade do Mindelo.

Recorde-se que, o primeiro prémio de mérito teatral foi atribuído em 1999 ao Grupo de Teatro Juventude em Marcha (Companhia de Teatro) e ao Investigador Mário Matos. Desde esse ano, foi em 2020 em que este prémio não foi atribuído devido à pandemia. Já em 2021, o produtor Daniel Monteiro foi galardoado com este prémio.

AC – Estagiária