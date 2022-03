Fla du Fla é Prémio de Mérito Teatral 2022

A Associação Artística e Cultural Mindelact decidiu, decidiu por unanimidade, atribuir o Prémio de Mérito Teatral 2022 à Companhia de Teatro Fladu Fla que comemora este ano 20 anos de existência que conforme a associação, “tem dado um importante contributo para a dinamização das artes cénicas cabo-verdianas, na produção de espectáculos próprios, apoio a causas sociais e na realização do Festival de Teatro do Atlântico, na cidade da Praia”.

A cerimónia de atribuição desta distinção será realizada no próximo dia 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, na cidade do Mindelo.

O Prémio de Mérito Teatral foi criado em 1999 pela Associação Mindelact, para anualmente homenagear um grupo de teatro, particulares, empresas ou instituições públicas ou privadas que se destaquem pelo apoio e contribuição para o desenvolvimento das artes cénicas cabo-verdianas e tem como objectivo principal servir de incentivo para aqueles que, de uma forma ou de outra, têm contribuído para o melhoramento do nosso teatro.

O prémio é representado por uma estatueta em bronze concebida pelo artista plástico Manú Cabral, a partir de um dos elementos que constituem o logótipo da Associação Mindelact, este por sua vez da autoria da artista plástica Luísa Queirós.

Lista dos galardoados pelo Prémio de Mérito Teatral, desde a sua criação, em 1999:

1999 – Grupo de Teatro Juventude em Marcha (Companhia de Teatro) & Sr. Mário Matos (Investigador)

2000 – Francisco Fragoso (Encenador)

2001 – Escola Salesiana & Centro Cultural Português / ICA (Instituições formação teatral)

2002 – Jornal A Semana & Rádio de Cabo Verde (Órgãos comunicação social)

2003 – Público do Mindelo

2004 – Cineteatro Éden Park (Espaço físico de referência)

2005 – Banco Comercial do Atlântico / BCA (Mecenato)

2006 – Luísa Queirós (Artista plástica)

2007 – César Fortes (Técnico de Iluminação)

2008 – Grupo de Teatro do Centro Cultural Português (Companhia)

2009 – César Lélis (Actor)

2010 – João Branco (Encenador)

2011 – Cooperação Portuguesa (Instituição)

2012 – Manuel Estevão (Actor)

2013 – Grupo de Teatro Craq’Otchod (Companhia)

2014 – Ducha Faria (Actriz)

2015 – OTACA (Companhia)

2016 – Flávio Hamilton (Diáspora)

2017 – Victor Silva (Dinamizador Teatral da ilha do Sal)

2018 – Fonseca Soares (ator)

2019 – Elisabete Gonçalves (atriz, encenadora e figurinista)

2020 – não atribuído devido à pandemia

2021 – Daniel Monteiro (produtor)

