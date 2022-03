Vinte e três treinadores de guarda-redes participam na formação promovida pela FCF

16/03/2022 13:19 - Modificado em 16/03/2022 13:20

Vinte e três treinadores de guarda-redes, das regiões desportivas de São Vicente e Santo Antão concluíram, com êxito, o Primeiro Curso de Treinadores promovido pela Federação Cabo Verdiana de Futebol, FCF, e ministrado por um especialista em treinamento de guarda-redes.

Entretanto as regiões desportivas de Sal e São Nicolau, não puderam participar devido a problemas de transporte Inter-ilhas. “Uma situação constrangedora, tendo em conta toda a logística feita”.

Para Manuel Teobaldo “Tio Balde”, um dos mais antigos nesta posição, a muito que estavam a pedir esta formação, que segundo o mesmo veio enriquecer ainda mais a experiência que tinham na área. “São Vicente tem muitos guarda-redes, mas que precisam de táctica, técnica e outras coisas e esta formação foi bem completa”, refere este treinador de guarda-redes que elogia a forma como foi conduzida a formação durante os três dias, pelo técnico português, Ricardo Leite.

Treinador de guarda-redes do CS Mindelense, “Tio Balde” diz que vai começar a colocar em prática todo o conteúdo aprendido nestes dias, com prática e teórica, com enfoque em variados aspectos.

Por seu lado, o vice-presidente do FCF, diz que o organismo que gere o futebol nacional quis com este curso, o primeiro de uma série de três, capacitar os treinadores de guarda-redes para que possam trabalhar nos clubes e associações e nas escolas de iniciação desportiva.

A primeira etapa foi feita com treinadores de São Vicente e Santo Antão. “E acabou por ficar de fora os treinadores da Associação de São Nicolau e agora iremos organizar na cidade da Praia e vão poder participar”, refere Paulo Santos.

A ideia, conforme este responsável, é capacitar ao máximo todos os agentes desportivos que trabalham o futebol e os treinadores. “Já havia a necessidade premente no país desta formação, sendo que Cabo Verde tem um histórico e uma tradição importante a nível de bons guarda-redes”, por isso garante Paulo Santos é, preciso continuar a fazer o trabalho, mas com mais profissionalismo, mais tecnicidade para que possam terem maiores treinamentos nos clubes e seleções regionais e nacionais.

Ministrada pelo técnico português Ricardo Leite, especialista em treinamento de guarda-redes, com curso de treinador da UEFA, o curso serviu para lançar as bases e contribuir para o desenvolvimento dos guarda-redes e do Futebol de Cabo Verde.

Ricardo Leite, diz que está no país na resposta de um desafio lançado pela FCF, que propôs a criação deste curso de guarda-redes, o primeiro no país, para criar bases nos treinadores para lhes dar ferramentas metodológicas para “começarem a ter as suas próprias ideias de treinos”.

“No fundo foi abrir, um pouco, os horizontes dentro do que iam fazendo. Não certas, nem erradas, mas apenas diferentes. Procurando que cada um deles no seu contexto os possa aplicar à sua maneira para os seus guarda-redes”, sustenta

Com a realização desse I Curso, a FCF, pretende inicialmente, conforme o Vice-presidente, reconhecer e projetar a importância que deve ser atribuída à posição específica de guarda-redes de futebol e visa ainda a melhoria da formação e aumento dos guarda-redes de qualidade em Cabo Verde.

Com o encerramento em São Vicente, agora de 16 a 18 será realizado no Centro de Estágio da Praia, para as regiões desportivas de Boa Vista, Maio, Santiago Norte e Sul, Fogo e Brava e ainda Sal e São Nicolau.

Elvis Carvalho