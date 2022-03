Santo Antão/Criação de gado: presos no “veredit de kaneka” em tempos de vacas magras

16/03/2022 00:23 - Modificado em 16/03/2022 00:23

O casal, Maria Dias e Domingos Teodor de Paula, de Morrinho D’Égua, zona no interior do concelho do Porto Novo, Santo Antão, espera ansiosamente ver a zona de Planalto Norte “molhado” e ver novamente as montanhas “vestidas de verde” e, consequentemente, deixar de depender do “veredit de kaneka” (veredito da caneca), para alimentarem as suas cabras.

Para este casal, o dia começa bem cedo, sempre a partir das 6h da manhã. Maria Dias mais conhecida naquelas bandas por “Mri D’Sanha” e Domingos Teodoro de Paula “Dmingue D´Póla” viveram sempre no planalto Norte praticando a criação de gado, neste caso cabras.

A rotina desde casal foi centrada nos cuidados com os seus animais, uma atividade que sempre sustentou a família e, que agora os filhos cresceram e fizeram-se a vida em outras paragens. Mas “Mri D’Sanha” e “Dmingue D´Póla” ficaram.

Há uns anos, quando a chuva era mais regular essa atividade era mais fácil. “E naqueles tempos nem era necessário comprar milho ou ração para alimentarem nossas cabras e burros”, lembra Mri D’Sanha e quando começaram a comprar, 50 litros de milho custava 1900$ mas agora 2760$00.

“No entanto a este valor se acrescenta o custo de transporte, visto que as zonas do planalto norte estão a vários quilómetros da cidade do Porto Novo”, refere.

“Nos tempos atuais onde a seca está visível aos olhos de todos, esta criadora de gado resume esta situação naquilo que considera o “veridit de kaneka” (veredito da caneca), ou seja, não há pasto e os animais dependem inteiramente de algumas canecas de ração ou milho para sobreviverem.

“É o milho e a água, vindos da cidade, é que estão a ajudar a obter um pouco de leite. Temos um pequeno tanque para armazenar a água”, avança Domingos de Paula, acrescentando que neste tempo de muito frio o consumo da água por parte dos animais é menor, o que faz com que a quantidade deste líquido precioso dê para mais de um mês.

O número de cabras desceu de 30 e pouco para 20, porque, lamenta o casal, algumas foram vendidas, outras morreram, sem saberem os reais motivos, e os que ainda permanecem “vamos levando até onde der”.

O que era para ser 10 a 15 litros de leite extraídos que dava para fazer cerca de 10 queijos por dia, agora já se pode contar com muito pouca quantidade, ou seja só resulta em 2 ou 3 queijos.

“Muitas pessoas vinham comprar nossos queijos para revenderem”, conta Domingos de Paula.

Dmingue D’Pola lembra que, em tempos de “azáguas”, o preço mínimo de um queijo era de 80$00, e “agora vendemos 150$00, mas há quem vende por 200 ou mais”.

Para estas pessoas que vieram de famílias que viveram sempre da atividade de criação de gado, “tempo bom” é tempo de chuva, já que a “bonança” é sinónimo de “fartura”. Sentados a frente de casa, pacientes, só se vê uma paisagem despida de verde, sem vestígios de animais a pastar.

“Vivemos aqui cientes das dificuldades. Aqui tudo é difícil e cada vez pior. Esperamos que Deus olhe por nós”, diz Maria Dias numa expressão carregada de incertezas quando faz questão de lembrar que os altos preços dos produtos vieram complicar a vida de muitas famílias.

Conforme esta família, agora “ê bé devagar” e esperar que o pasto venha a cobrir este lugar que outrora, após longas horas de chuva mansa, os dias seguintes eram reservados a colocação de sementes na terra molhada pelas várias famílias das encostas.

AC – Estagiária